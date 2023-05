¡De película! Ballena jorobada se "comió" a un pescador y logró salir vivo de milagro

Un hombre protagonizó una historia digna de una película, esto luego de que reveló que fue tragado por una ballena jorobada mientras se encontraba pescando langostas. De acuerdo con el sujeto, identificado como Michael Packard, de 56 años, los hechos ocurrieron en la costa de Cape Cod, en Massachussets, Estados Unidos. Según su relato, para el medio local WTBZ -News, él estaba buceando a 14 metros de profundidad cuando sintió un fuerte golpe y de pronto todo se oscureció.

Michael detalló que no entendía nada de lo que estaba pasando, por lo que pensó que había caído en una cueva, pero segundos más tarde se percató de que estaba en la boca de un animal, ya que podía sentir los músculos del cetáceo. “Estoy en la boca de una ballena y me está intentando tragar. Podía sentir que me desplazaba y los músculos presionando a mi alrededor. Pensé que no la iba a contar. ¡Estoy frito! ¡Estoy muerto!… y pensé en mis hijos”, dijo para el noticiero.

Los hechos ocurrieron mientras el hombre pescaba langostas. Foto: Pixabay.

No obstante, Michael contó que la ballena decidió escupirlo al no poder tragarlo. Según sus estimaciones, él estuvo en la boca del animal por 40 segundos, aproximadamente. De igual manera, detalló que salió casi que ileso del percance ya que tenía puesto su traje de buceo, el cual incluye un respirador artificial, que en todo momento le brindó oxígeno al hombre.

Por su parte, otro pescador que se encontraba con Michael al momento del suceso, comentó, ante el medio de comunicación, que cuando encontraron a su colega él estaba muy nervioso y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, para recibir una valoración médica. “Cuando lo sacamos del agua estaba muy nervioso. ‘Joe, he estado en la boca de una ballena’, dijo”, recordó el pescador.

El hombre estuvo dentro de la boca del animal por 30 segundos. Foto: Pixabay.

¿Puede una ballena devorar a un humano?

A pesar de su gran tamaño, las ballenas jorobadas no pueden tragarse a un ser humano. De acuerdo con Nicola Hodgins, de Whale and Dolphin Conservation, una organización sin ánimo de lucro del Reino Unido, aunque un ser humano cabe dentro de la boca de una ballena, es imposible que el animal se lo trague, ya que su garganta es muy pequeña.

La experta explicó que la garganta de una ballena jorobada tiene el tamaño aproximado de un puño humano y solo puede extenderse unos 38 centímetros de diámetro para que quepan alimentos más grande, por lo que si un humano termina dentro de su boca, estos cetáceos lo escupirán de forma inmediata, como ocurrió con Michael.

Cabe mencionar que Michael no es el primero que termina dentro de la boca de una ballena; en 2020, unos kayakistas se quedaron atrapados en la boca de una ballena jorobada que estaba alimentándose en California; de igual manera, en 2019, un turoperador en el puerto de Port Elizabeth, Sudáfrica, se quedó por unos segundos en la boca de un cetáceo.