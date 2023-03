Albóndigas de mamut: una compañía australiana crea carne del animal extinto

Uno de los animales más impresionantes en la historia de la vida en la Tierra ha sido el mamut. Hace al menos 3 mil 700 años se extinguió debido a la caza inmoderada por parte de los seres humanos. Sin embargo y gracias al avance de la ciencia, un grupo de especialistas de la compañía de carne cultivada llamada Vow, hicieron tangible la "albóndiga" de este espécimen. Se trata de la primera vez que se crea este tipo de "filete" de un ser que "desapareció" y que no había posibilidad alguna de recurrir a un ejemplar con vida.

Los creadores de la albóndiga quisieron exponerla en el museo de Ámsterdam para consientizar sobre el cambio climático, la extinción de especies, el insostenible consumo de carne. FOTO: Adobe Stock

La albóndiga gigante de mamut se ha expuesto en el Museo de la Ciencia NEMO de Ámsterdam pero aún no se puede comer. Y es que para que nosotros podamos "degustar" este tipo de carne, denominada "delicastessen" habrá que esperar a que la carne cultivada pase todas las pruebas de seguridad y sanitarias pertinentes. Por su parte, Tim Noakesmith, cofundador de Vow, le explicó a la agencia France-Presse que habían elegido "el filete" de este espécimen porque "es un símbolo de pérdida, aniquilado por el cambio climático.", añadió que "nos enfrentamos a un destino similar si no hacemos las cosas de otra manera", incluyendo el cambio de prácticas como la agricultura a gran escala y la forma en que comemos, puntualizó.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

¿De qué va la compañía australiana?

La compañía australiana tiene vasta experiencia en crear carne que en cualquier parte del mundo podríamos calificar de exótica. Se sabe que para llegar a estos impresionantes resultados ha investigado con más de 50 especies, entre ellas: alpacas, canguros, cocodrilos y pavos reales. En los restaurantes de Singapur ya se puedo comer su primera carne cultivada y fue la de codorniz japonesa. Debemos recalcar que la carne cultivada se fabrica en biorreactores a partir de células animales. O sea que no hay sacrificio de ningún tipo, ni crianza, ni cultivos destinados a alimentación de los animales.

Por ejemplo, en el caso del pollo, explicaron que el proceso —a grandes rasgos— es el siguiente: las células animales se suelen combinar con ingredientes de origen vegetal, que serían los nutrientes que ingeriría el animal —si estuviera en la naturaleza—. Posteriormente, las células se convierten en trozos comestibles de carne cultivada. En el caso del mamut la cosa cambia, porque para obtener el mismo resultado, el equipo de investigadores —liderado por Ernst Wolvetang del Instituto Australiano de Bioingeniería de la Universidad de Queensland— tuvo que identificar primero la secuencia de ADN de la mioglobina.

En sí, hablamos de la una proteína básica que da sabor a la carne.

No es comestible debido a que debe pasar todas las pruebas de sanidad y seguridad. Además de que se trata una proteína que ningún ser humano ha ingerido en 4 mil años. FOTO: Adobe Stock

Así se llegó a crear la carne de mamut

Debido a que quedaban algunas "lagunas" en la secuencia de mioglobina del mamut sin rellenar, los científicos usaron genes del elefante africano, ya que este sería el pariente más cercano del ejemplar y que sigue con vida. Asimismo, también utilizaron células de oveja, y todo esto lo insertaron para poder cocinar "el albondigón" en un horno que además fue dorado con un soplete. Nadie ha probado la creación, porque de acuerdo con el investigador Ernst Wolvetang, "de momento no la comería porque no hemos visto esta proteína desde hace 4 mil años", así que —realmente— el cuerpo humano moderno no estaría acostumbrado a ella. Agregó que "después de las pruebas de seguridad, tendría mucha curiosidad por ver a qué sabe".

Por su parte, el experto en proteínas alternativas, Christopher Bryant declaró que "a diferencia de la carne convencional, que procede de animales sucios e impredecibles, la carne cultivada se produce con extrema precisión en instalaciones de producción de alimentos desinfectadas.", de esta forma podríamos decir que es más limpia y segura.

"Por ello, la carne cultivada evita los patógenos transmitidos por los alimentos, los antibióticos y otros contaminantes que se encuentran con frecuencia en la carne de animales.", explicó.

Los científicos están buscando crear este tipo de "carne cultivada" debido a la futura demanda que habrá. FOTO: Adobe Stock

Cabe destacar que los responsables de esta albóndiga de mamut quisieron exponerla en un museo de Ámsterdam para llamar la atención pero sobre el cambio climático, la extinción de especies, el insostenible consumo de carne actual y los alimentos del futuro. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el consumo del "filete" en el mundo casi se ha duplicado desde principios de los años 60. Según la FAO, la ganadería representa cerca del 14,5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre. A la par de que el cambio climático no hace más que calentar el planeta.

Lo más alarmante es que el consumo de carne aumente más del 70 por ciento de aquí a 2050. Y por esto es que los científicos no dejan de buscar alternativas como la carne cultivada en el laboratorio y la hecha con ingredientes de origen vegetal.

Sigue leyendo: