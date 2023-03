Putin “va por la cabeza” de la modelo Zhanna Shamalova quien fue pareja de su ex yerno

Vladimir Putin continúa creciendo el número en su lista de enemigos ahora al agregar a la modelo Zhanna Shamalova quien fue la pareja sentimental del ex yerno multimillonario del mandatario, Kyrill Shamalov, quien fue esposo de su hija Katerina Tikhonova. El presidente ruso ha emitido una orden de arresto contra la mujer que fue vista recientemente en la capital de Corea del Sur.

El motivo por el cual Zhanna Shamalova es una de las personas perseguidas por el ex agente de la KGB es debido a que es acusada de lanzar calumnias, según el código penal de aquel país, informó el medio local Moskovski Komsomolets, que agregó que la búsqueda para encontrar a la mujer se refiere a la región de Arbat en Moscú.

Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer a quién habría calumniado la modelo, cuya investigación tiene cerca de un año, lo que hizo que los funcionarios del Kremlin decidiera emitir la orden de arresto en su contra. Al ser abordada por el medio citado, Shamalova desconocía el tema, pero mostró disposición en caso de ser requerida por el gobierno ruso.

“Los contactos y la dirección del lugar de residencia de mi fideicomisario están a disposición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley: ella solicitó declaraciones a varios departamentos, esta información también está disponible en los tribunales”, señaló.

Los extraños mensajes de Zhanna Shamalova

En ese sentido, Zhanna Shamalova agregó que al momento no ha recibido llamadas, mensajes o notificaciones para presentarse en los tribunales de su país. De manera que la modelo realiza su vida normal que aprovecha al mostrarla en su cuenta de Instagram donde acumula más de 15 mil seguidores.

Zhanna Shamalova es perseguida por Putin. Foto: IG

Por las publicaciones que la mujer realiza en dicha red social, el Kremlin ha considerado que podría representar una amenaza velada a la policía por lo menos por algunos posteos, en donde en una ocasión pareció haber lanzado un reto en una de sus historias con la frase: “Atrápame si puedes”.

Asimismo, recientemente la modelo publicó un extenso y sorpresivo mensaje que contrasta con sus demás publicaciones donde expone su estilo de vida. En su último posteo de menos de 24 horas, la mujer escribió sobre el miedo:

“¡Miedo! En el momento en que me asuste, perderé. Perderé contra los demonios que después de quitarme la vida, mi honor, mi fe, mi alma, mi corazón, se volverán más fuertes al pecado y harán su mal trabajo en esta tierra! El hombre que vive con Dios en su alma no debe tener miedo, el que no ha robado, matado, no pecó, no debe tener miedo del que es puro de corazón y alma. Si una mujer tiene miedo, tengo que hacerlo.

Por eso es mujer!!! Y sólo por esta razón, porque tenemos miedo y somos el sexo débil, estamos siendo atacados por quienes somos más fuertes, aquellos con poder y dinero que pueden permitir la anarquía en países donde la ley no nos protege a las mujeres y a los niños! Y espero que mi ejemplo te muestre todo lo que necesitas para luchar por la justicia, por tu vida, por tus hijos, por tu conciencia... ¡¡¡No importa qué!!! ¡Con amor! Jannah”.

La ex del del ex yerno del presidente Vladimir Putin fue vista en público recientemente en Seúl en donde se encontró con el cantante canadiense Bryan Adams con quien se tomó una fotografía y la publicó en su cuenta de Instagram.

