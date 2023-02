Terremotos en Turquía y Siria causan más de 5 mil muertes: ¿por qué son tan devastadores?

Turquía no ha dejado de contar a sus muertos, ni tampoco de buscar supervivientes, luego de la catástrofe que generaron los dos intensos terremotos que la madrugada de este lunes cimbraron el sur de la Península de Anatolia, dejando tras de sí un escenario de muerte y devastación. A contrarreloj cientos de elementos de los cuerpos de rescate, voluntarios y equipos de búsqueda tratan de hallar más supervivientes entre los escombros de los cientos de casas y edificios derrumbados que hay por doquier.

Hasta el mediodía de este martes 7 de febrero, casi dos días después del poderoso terremoto de magnitud 7.8 que afectó a Turquía y a Siria, y otro de magnitud 7.5 que siguió al primero, las autoridades turcas contabilizaban más de 5 mil 100 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales reportadas y citadas hoy por la agencia AP, todas ellas a consecuencia del movimiento telúrico que tuvo su epicentro cerca de la ciudad turca de Gaziantepb Las labores de rescate de posibles sobrevivientes no paran y el tiempo corre en contra debido a las extremas condiciones del invierno turco que se perciben en la gran mayoría de las zonas afectadas, que abarcan el sur de Turquía y el norte de Siria.

La destrucción en algunas zonas de Turquía y Siria es total. FOTO: EFE

Un escenario catastrófico para Siria y Turquía

Una vez que el sol salió en esta parte de Turquía, el resto del mundo pudo comenzar a atestiguar la devastación que los dos terremotos de magnitud superior a 7 dejaron entre las montañas; sin importar si eran ciudades o villas pequeñas, por todas partes se podían apreciar decenas, quizá cientos, de edificios, construcciones, casas, inmuebles derrumbados, algunos de ellos que colapsaron sobre sí mismos, mientras otros cayeron por completo sobre sus costados, como si se tratara de una torre de discos. Desolación y destrucción han sido de las palabras más precisas con el escenario imperante.

Una mujer llora frente a los restos de un edificio derrumbado. FOTO: EFE

Desde los primeros minutos de los terremotos, los gobierno de diferentes países comenzaron a solidarizarse con Turquía y comenzaron a enviar equipos de rescate y salvamento, entre ellos México, país cuyo gobierno envió esta mañana un avión con 150 efectivos militares que apoyarían en la búsqueda de sobrevivientes. El caos por la devastación y las crecientes cifras de fallecidos no solo es exclusivo de Turquía, ya que el norte de Siria se encuentra viviendo también una tragedia similar. Solo que en este caso el panorama es doblemente desolador debido a que previamente el país árabe ya vivía las consecuencias de 12 años de guerra civil.

Familias y gobierno buscan desesperadamente supervivientes

Con el paso de los minutos y las horas, en redes sociales, en noticieros, canales de YouTube y plataformas digitales se han compartido cientos, miles de fotografías y videos que dan muestra de la magnitud de los daños. Desde grabaciones que se captaron en el instante preciso de los terremotos hasta aquellas que mostraban edificios derrumbándose horas después de los sismos. En todos ellos el panorama que se muestra es desolador y los internautas han reaccionado no solo con consternación y solidaridad, sino también con sorpresa al ver el desastre que provocó un fenómeno natural de una magnitud como la registrada.

Un edificio colapsó por completo en la región turca de Hatai. FOTO: Reuters

Millones se han quedado sin palabras ante los mortíferos terremotos de este lunes: el primero de ellos de intensidad 7.8 y con epicentro relativamente poco profundo, cercano a la ciudad Gaziantep, lo que se reflejó en la cantidad de daños y muertes que provocó. Fue calificado como "mayor" dentro de la escala de magnitud oficial y es por ello que generó más daños en edificios e inmuebles. En los10 años más recientes solo han habido otros dos con una magnitud similar a los dos terremotos de ayer, y otros cuatro si se amplía el margen de análisis a dos décadas atrás.

No existe un sistema de alertamiento sísmico

Pero además de la intensidad, y los daños provocados, por ambos movimientos telúricos también influye el hecho que en esta zona de Turquía no existen las alertas sísmicas, por lo que nadie fue advertido de la tragedia que se avecinaba. De acuerdo con la BBC este país carece de un sistema de alerta sísmica como existe en México, en donde los temblores y terremotos son registrados y advertidos a la población, incluso hasta un minuto antes de que ocurran.

Daños y afectaciones a inmuebles en la ciudad de Alepo, Siria. FOTO: AP

Aunado a ello, el fenómeno ocurrió durante la madrugada del lunes, en momentos en que gran parte de las víctimas mortales se encontraba durmiendo bajo los techos de sus casas, resguardados además de las bajas temperaturas del invierno turco. La BBC también hace énfasis en que la gran cantidad de víctimas también se debe a las débiles estructuras que prevalecen en las edificaciones en esta zona de Turquía y en el norte de Siria, en donde además los inmuebles se encuentran seriamente afectados por más de una década de combates y guerra civil.

Una mujer es rescatada de un edificio destruido en Kahramanmaras, Turquía. FOTO: AP

200 años sin un terremoto en esta zona

En las imágenes difundidas en los medios de comunicación y en internet se puede observar una constante entre los edificios derrumbados en Siria y Turquía: inmuebles de varios pisos, robustos y con gruesas capas de hormigón, que no necesariamente dieron seguridad a sus inquilinos y que no resistieron la intensidad de los dos poderosos terremotos. Aquí cabe destacar la poca profundidad en la que se registraron los epicentros, así como el tipo de infraestructuras imperantes en esta zona, las cuales no son especialmente resistentes.

Afectaciones en la región turca de Hatay. FOTO: AFP

Otro dato que no hay que pasar por alto es que los sismos ocurrieron en una zona en donde hacía 200 años que no se registraba uno de magnitud similar, incluso en todo este tiempo no hubo, además de este dato por sí solo, otra señal que indicara que un terremoto de grandes dimensiones estaba próximo a suceder. Por este hecho, además muchos de los habitantes de estas regiones no se encontraba preparada para el momento en que ocurriera una situación como la que ahora se encuentran viviendo, no estaban preparados para una catástrofe parecida, cuyos escenarios similares ya habían sido padecidos por ciudadanos turcos del otro lado de la Península de Anatolia.

"Para una magnitud de 7,8 es muy difícil construir algo que lo resista, casi todas las construcciones no están preparadas", declaró Arancha Izquierdo, sismóloga de la Red Sísmica Nacional de España, citada por la BBC. Para el caso de ambos terremotos registrados el día de ayer, fueron producidos luego que la placa de Arabia se desplazó hacia el norte y chocó contra la placa de Anatolia. La fricción entre ambas placas ha sido la detonante de otros fuertes terremotos ocurridos en el pasado, como el del 13 de agosto de 1822 y que generó un terremoto de magnitud 7.4, algo menor que los registrados ahora.

Una niña es rescatada entre los escombros. FOTO: Reuters

