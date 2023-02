Mujer da a luz entre los escombros de un edificio en Siria y muere

Una dramática historia se desarrolló tras los sismos que azotaron a Siria y Turquía recientemente. Una mujer, que entró en labor de parto durante el primer movimiento telúrico, ocurrido el pasado domingo, dio a luz a su pequeña hija pero, lamentablemente, perdió la vida.

De acuerdo con versiones de testigos, el hecho ocurrió en un edificio devastado en la ciudad de Jenderes, al noroeste de Siria, donde la mujer quedó sepultada entre los escombros.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se puede ver a uno de los miles de rescatistas voluntarios que sostiene a la recién nacida y corre inmediatamente en busca de mantas para mantener la temperatura de la niña.

“A mother in Syria gave birth as she was being rescued from under the rubble of the earthquake in Syria. Keep them in your prayers.” pic.twitter.com/0Fosf9ZeSR