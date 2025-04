Revelan video inédito con últimas palabras del Papa Francisco antes de empeorar su salud: "hay que aprender a escuchar"

Unas imágenes inéditas del Papa Francisco desde Casa Santa Martha, grabadas a inicios de año, fueron compartidas este domingo 27 de abril tras la conclusión del funeral del Sumo Pontífice, catalogado en la historia como el primer hombre de origen latino en ejercer el máximo cargo en la ciudad del Vaticano.

El material, con fecha del 8 de enero, fue compartido por el semanario italiano Oggi, donde se muestra a un Jorge Bergoglio comprometido con las juventudes y empeñado a seguir con su mandato. En el video se le observa con sus característicos lentes y una sotana color blanco.

Las declaraciones del Papa Francisco formaban parte de una iniciativa entre jóvenes y adultos en preparación para el Jubileo de los Adolescentes que se desarrolla en la ciudad de Roma, perteneciente en Italia, donde se desarrollaron las misas de luto por la muerte del papa argentino.

“Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante,” sentenció Francisco en el vídeo.

Foto: AP

Así fue la sepultura del Papa Francisco en basílica de Santa María

En el mensaje de máximo un minuto de duración el Papa Francisco señaló que existe gente en el mundo "que no sabe escuchar" ya que a mitad del diálogo siempre interrumpe. "Eso no ayuda a la paz", declaró. De igual forma pide a los jóvenes no olvidar a los abueltos, seres a los que consideró "seres sabios que nos enseñan siempre". Bergoglio concluyó su mensaje diciendo su legendaria frase: "Rezo por ti, reza por mi".

Los fieles católicos comenzaron a visitar la tumba del papa Francisco el domingo, pasando junto a la sencilla tumba blanca en la basílica de Santa María la Mayor al día siguiente de que los poderosos del mundo y una multitud de cientos de miles despidieran al pontífice en su funeral.

Se colocó una sola rosa blanca sobre la tumba identificada como "Franciscus", el nombre del papa en latín. Una luz proyectaba su cálido resplandor sobre la tumba y una reproducción de la cruz pectoral del difunto pontífice se veía en la pared sobre ella.

Foto: AFP

Este es el video inédito del Papa Francisco antes de empeorar en salud