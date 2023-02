"Me dio coraje": mujer renuncia a su trabajo en EU porque tenía prohibido hablar español

Una mujer hispana denunció que en su trabajo fue obligada a firmar un documento que especificaba que solo "podía hablar inglés” mientras se encontraba realizando sus actividades laborales en la Oficina de Recaudación de Impuestos del condado Erath, en el norte de Texas. Por esta razón, la trabajadora comentó, en redes sociales, que se vio obligada a renunciar a su empleo.

De acuerdo con información compartida por la mujer, identificada como Verónica Cajamarca, ella ocasionalmente hablaba español en charlas informales o con otras colegas de su trabajo, lo que al parecer molestó a otras personas, quienes la acusaron con su supervisor y así fue como nació la regla de únicamente hablar en inglés. “Todo empezó porque hay tres mujeres, en esta misma oficina, que dijeron: '¿Sabes qué? Nos molesta que hables español, nos molesta que digas cosas así o que hables tu idioma'. Eso fue el problema”, afirmó la trabajadora.

La mujer compartió una fotografía del documento que le solicitaron firmar. Foto: especial.

Según información recabada en medios locales, Verónica fue contratada el pasado mes de octubre de 2021 por ser bilingüe. Dentro de sus ocupaciones, la trabajadora se encargaba de dar atención a clientes que no sabían hablar en inglés. No obstante, el pasado 7 de febrero, fue citada por el titular de la Oficina de Recaudación de Impuestos en el condado Erath, quien le entregó un documento titulado como “Regla de solo hablar inglés” y le solicitó que lo firmara inmediatamente.

“La empecé a leer y en ese instante me dio coraje”, comentó Verónica ante medios estadounidenses. “En ese momento, empecé a sentir que se me calentó la cara y sentí como que de repente me dieron una cachetada”, detalló. Luego de un par de días, el pasado 24 de febrero, la empleada de la Oficina de Recaudación de Impuestos del condado Erath presentó su renuncia y oficialmente abandono el trabajo derivado de la inconformidad que tenía por la nueva regla.

“Nunca me había pasado algo así. Yo soy nacida aquí en Texas. Sí soy orgullosa mexicana, pero también soy americana y yo tengo toda mi vida trabajando en los Estados Unidos. Aquí en Texas y nunca me ha pasado algo así”, agregó la mujer al hablar sobre los motivos que la forzaron a renunciar a su trabajo.

Los hechos ocurrieron la Oficina de Recaudación de Impuestos del condado Erath. Foto: especial.

Autoridades del condado de Erath de disculpan por la “Regla de solo hablar inglés”

Luego de que el caso de Verónica se volvió viral, Brandon J. Huckabee, juez del condado de Erath, en Texas, se reunió con las empleadas de la Oficina de Recaudación de Impuestos y les pidió una disculpa. También, externó su sentir en un comunicado de prensa, donde enfatizó que la “Regla de solo hablar inglés” no se implementó en su condado y solicitó a todas las oficinas del condado que no siguieran esa norma.

“Quiero ser muy claro. Esta no es una política del condado Erath, ni se encuentra en nuestro manual”, escribió Huckabee en el documento. “No es una política actual, ni utilizada en ninguna oficina del condado que yo tenga conocimiento”.

