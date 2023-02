VIDEO | "Aquí no se habla inglés": estadounidense visita México y se queja porque no hablan su idioma

Vaya que en la plataforma de TikTok encontramos todo tipo de videos, algunos de entretenimiento, otros más de estilo de vida, algunos informativos y algunos solo para contar anécdotas. Así ocurre en este video que ya circula en redes y se ha hecho viral pues generó una fuerte polémica después de que un turista se molestó porque en México no hablaron su idioma.

Fue el usuario @carlos_eduardo_espina quien reaccionó a un clip en el que un joven relata su experiencia tras visitar la Ciudad de México. El chico de origen estadounidense al parecer regresó molesto debido a que no hablaban inglés, y aunque aseguró que le gustó viajar a nuestro país pero que no se esperaba que las personas no hicieran el esfuerzo por hablar la lengua.

"Me gusta México pero tienen que mejorar eso", dijo.

Cómo era de esperarse, rápidamente cibernautas contestaron al usuario, y por su puesto se sintió atacado y borró el video pero éste ya había quedado guardado en la web y es que en el clip, él se quejaba de qué en México no se habla inglés y además exigió que se mejore esa situación.

"Recién fui a México y la gente ahí no habla nada de inglés, pensarías que con todo el turismo eso sería lo primero que haría, pero no, hasta en los restaurantes todos los menús estaban en español".



Incluso mostró un poco de molestia debido a que en los restaurantes solo tenían menús en español, lo que lo obligó a traducir todo, concluyó argumentando que le gustaba México pero que tenían que mejorar eso. Ante el parecer del turista, internautas reaccionaron a sus quejas y respondieron que quien debía aprender español sería él, ya que el país que visitó habla su propia lengua y no es obligación de los habitantes dominar otro idioma.

“Por qué en Estados Unidos no dominan el español o el francés si reciben tanto turismo también?, ir a un país y ver que hablan su idioma y no el tuyo, imagínense la señora vendiendo tacos de canasta y gritando: “tacous, tacous of basket tacooous”, eso fue lo que contaron algunos usuarios de dicha red.

¿Qué porcentaje de américa habla español?

La mayor parte de los hispanohablantes habitan en los continentes americano y europeo. De los más de 496 millones de las personas que hablan español nativo a nivel global, el 90% reside en América y un 82% en Latinoamérica y el Caribe. México concentra más de un cuarto del total de hispanohablantes con dominio nativo, sumando un total de 126 millones de personas.

