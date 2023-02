VIDEO | Una mujer protagoniza pelea en autobús y golpea a una bebé con una piedra

Vaya que en la plataforma de TikTok se ha encontrado todo tipo de contenido desde clips informativos, entretenimiento, estilo de vida, denuncia ciudadana y muchos más, precisamente sobre esta última circula un video en el que una mujer estalla y pelea verbalmente con el conductor de un autobús pero en su enojo e intercambio de palabras aparentemente hiere a una bebé.

Fue el usuario @marianomedinaornelas quien compartió una grabación en su perfil en la que se observa cómo una mujer se hace de palabras con el chofer de la unidad donde viajaba debido a que no le hizo la bajada en el lugar donde la usuaria lo solicitó, por lo que esto encendió sus ánimos y furiosa comienza a enfrentar al hombre quien también le responde.

"¡A mí no me toques! ¡No me toques, hijo de la chin…! Tú me estás rayando la madre. A mí no me estés rayando la madre… ¡Su pin… madre pu%&$*!”, gritaba la mujer.

Mientras los protagonistas de la historia se enfrentan, el camión que iba completamente lleno permanece detenido, pues el sujeto pedía a la mujer que se bajara pero ella se negaba a hacerlo, fue así que en la desesperación de los observadores comienzan a gritarle que se baje.

"No. Que me valiera ma&%¨* ¿Por qué me voy a dejar? Y ningún pin*$%& hombre me defiende ni nada. Me raya la madre cuando me voy bajando. Me di a respetar. Él me bajó acá y aquí no es bajada”, explica la mujer que se muestra bastante molesta.

Instantes después la mujer procede a bajar de la unidad, no sin antes arrojar una piedra a la ventana del camión, lo que provoca que esta se rompa y salpique vidrios a los usuarios que iban en los asientos de ese lado. Lo que no se percató es que una bebé que iba con su madre habría resultado afectada pues la piedra le habría pegado.

En la grabación no se logra ver si la piedra golpea a la niña pero los usuarios comienzan a comentar lo ocurrido, por lo que el hombre que conducía el camión baja del trasporte público para enfrentar de nuevo a la señora.

En una segunda parte del video se puede ver que hasta el lugar llega la policía para hacer frente a lo ocurrido, sin embargo, la mujer argumenta que el conductor fue quien la agredió, pero alguien que va en la unidad asegura que grabó todo y ahí se muestra cómo ocurrieron los hechos.

La policía tuvo que hacer frente a lo ocurrido ante la furia de la mujer

La grabación termina ahí y no se logra apreciar cómo terminaron los hechos, lo que sí pudo verse al final fue que las autoridades estaban presentes para deslindar responsabilidades a los involucrados. Hasta el momento no se sabe dónde ocurrieron los hechos pero al parecer fueron en alguna región de México.

