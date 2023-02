El aterrador escenario para los humanos ante el avance de la Inteligencia Artificial en el mundo

Ante los grandes avances que ha tenido la Inteligencia Artificial (IA) durante este 2023, medios estadounidenses analizan los presuntos riesgos y los beneficios de los nuevos avances tecnológicos. El editor y periodista de la revista The Atlantic, Derek Thompson, ha realizado una serie de indagaciones con el objetivo de descubrir si los nuevos avances de la IA y podrían llevar al fin de la raza humana o si son herramientas que ayudarán a hacer más fácil la vida de las personas.

De acuerdo con la revista estadounidense, actualmente son las grandes empresas las cuales están desarrollando la Inteligencia Artificial en el mundo. Según The Atlantic debido a que que los avances tecnológicos están siendo trabajados por gigantes empresas existe la posibilidad de que la IA se desarrolle de forma más rápida. "No tengo dudas de que la IA se desarrollará más rápido dentro de Microsoft, Meta y Google de lo que lo haría, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos", señala Derek Thompson.

L IA está siendo desarrollada por grandes empresas. Foto: Pixabay.

No obstante, el medio estadounidense hace énfasis en advertir que las empresas podrían cometer graves errores en su intento por desarrollar la tecnología de forma más rápida. Uno de los principales ejemplos es el chatbot de Bing (Microsoft) el cual fue agresivo con los usuarios que lo usaron cuando lo lanzaron por primera vez. Ante esta situación, el filósofo Toby Ord advierte sobre los riesgos de que los avances de tecnología no vayan a la par con el desarrollo ético sobre el uso de estas.

Toby Ord comparó la Inteligencia Artificial con “un prototipo de motor a reacción que puede alcanzar velocidades nunca antes vistas, pero sin mejoras correspondientes en la dirección y el control”. De acuerdo con el filósofo es como si la humanidad estuviera abordo de un poderoso jet Mach 5 pero sin el manual para dirigir la aeronave hacía la dirección que se quiere buscar.

El riesgo de las máquinas súper inteligentes

El medio estadounidense señala que el miedo de que las IA sean el comienzo del fin de la raza humana surgió a raíz de que las tecnologías demostraron la capacidad que tienen las máquinas súper inteligentes. El peligro se centra en que los sistemas de IA no siempre están alineados con las intenciones de sus diseñadores.

Los sistemas de IA no siempre están alineados con las intenciones de sus diseñadores. Foto: especial.

The Atlantic comenta que una posible solución para este riesgo es desarrollar un conjunto de leyes y regulaciones que se asegure de que las IA que se están desarrollando en la actualidad estén alineadas con los intereses de sus creadores y que estos intereses no perjudiquen a los seres humanos. No obstante, podrían existir actores o regímenes con intereses deshonestos que pueden desarrollen su tecnología con comportamientos peligrosos e ignorando las regulaciones.

Finalmente, el medio estadounidense asegura que las IA no reemplazarán a los trabajadores de algunos oficios. Los expertos coinciden en que la Inteligencia Artificial, hasta ahora, sigue siendo un complemento para los trabajadores en lugar de un reemplazo. Y, en un futuro, se espera que las tecnologías serán empleadas como un complemento para mejorar la vida de los seres humanos.

SIGUE LEYENDO

La Inteligencia artificial ¿te va a quitar la chamba?

Un poderoso malware se disfraza de ChatGPT y roba redes sociales: te decimos cómo protegerte

INSÓLITO: peligroso mafioso que volaba la cabeza de sus víctimas a escopetazos escapa de la cárcel usando una frágil sábana