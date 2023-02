VIDEO | Una maestra gana plaza para dar clases de inglés, pero sin comprender el idioma

Sin importar la escuela en la que los niños, jóvenes y adolescentes, estudien éstas deben ofrecer la materia del idioma inglés, debido a que se ha considerado desde siempre como universal. Sin embargo, en muchas ocasiones los alumnos no tienen ni el dominio básico por múltiples factores, entre ellos el tipo de maestros que les tocaron. Muchos son buenos, otros regulares y también están aquellos que tienen ganas, aunque no el conocimiento.

Fue el caso de una profesora de Honduras que asistió a una prueba pública para tratar de hacerse de una plaza y convertirse en "miss"; sin embargo, las cosas no le resultaron como pensó... al menos en principio. En inicio se defendió explicando que no tenía un diploma que avalara sus conocimientos en la idioma de Shakespeare, pero sí que había estado en diplomados aunque no tenía un título en Letras y Lenguas.

Los miembros de la mesa encargada de aprobar o rechazar a los aspirantes le pidieron a un profesor (alguien entendido en la materia) valorara su nivel de inglés para "darle acceso a su petición" y no ser injustos con ella. Es menester mencionar que detrás del jurado se podía leer una manta con la leyenda "Audiencias públicas para nombramientos de docentes".

La prueba fue una tortura para la "miss"

Al tratarse de un tema de educación, fue natural que hubiera cobertura de algunos medios. En este caso Radio América documentó toda la audiencia sin saber que el fragmento fuera trasladado por la usuaria de TikTok @catrachitadeisy197d quien no emitió ningún comentario y sólo dejó que "el mundo ardiera".

En la grabación se puede observar que el profesor le hace una serie de preguntas en inglés a la aspirante, pero ella apenas si "cacha" algunas palabras y responde con los pocos conocimientos que tiene que son "basics". No obstante, llega un punto en que no comprende y lanza respuestas al azar con la intención de atinarle y pasar la prueba.

A pesar de que al final "se la puso fácil", pues le pidió sus generales, uno de los miembros del jurado interrumpió de manera abrupta: "bueno, bueno, ya compañero, ya", se le escuchó decir siendo ese el último momento del video. Aunque se desconoce el resultado oficial, la usuaria escribió sobre el material que la maestra sí se había ganado la plaza para dar las clases.

Al parecer, la profesora sí se ganó la plaza (Foto: captura de pantalla)

