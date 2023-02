Las 10 amenazas que lanzó Putin contra Occidente en contundente discurso: "Rusia es invencible en la batalla"

Vladimir Putin, presidente de Rusia, emitió un fuerte discurso este martes. En su mensaje, el líder del Kremlin dejó claro que no pondrá fin a su estrategia de combate en Ucrania y aumentó las tensiones al dar a conocer que su nación ya no formará parte del pacto de control de armas nucleares, en el cual participaba junto con Estados Unidos. Además, durante su informe lanzó diversas amenazas sobre el futuro que podría tener el conflicto bélico.

Durante su discurso, el presidente ruso afirmó que su país está preparado para reanudar los ensayos de armas nucleares si lo hace Estados Unidos. De igual manera, Putin presentó a su país como una víctima del doble juego de Occidente y dijo que su nación se encontraba luchando por su propia existencia. Las palabras emitidas por el líder del Kremlin ocasionaron un aumento de tensiones con Estados Unidos y Ucrania. Por lo que se esperan las futuras reacciones que emprenderán Joe Biden y Volodímir Zelenski.

Uso de armas más agresivas

“Introduciremos activamente las tecnologías más avanzadas que garantizarán el aumento del potencial cualitativo del Ejército y la Armada. Tenemos muestras de armas y equipos en cada una de las áreas”, sentenció Putin en su discurso, dejando en claro que su país incursionará en el conflicto bélico usando armamento más poderoso del que actualmente mantiene en combate.

El presidente lanzó diversas amenazas a Occidente. Foto: Reuters.

Suspensión al tratado nuclear

Durante su discurso, Putin también hizo público que su país abandonaría su participación en el Tratado New Start, el cual tiene como objetivo el desarme nuclear. “Quieren infligir una derrota estratégica y atacan nuestras instalaciones nucleares, por lo que me veo obligado a anunciar que Rusia suspende su participación en el Tratado (New) Start”, mencionó el presidente ruso.

Escalada del conflicto bélico

Putin también lanzó una fuerte amenaza sobre la posibilidad de escalar el conflicto bélico. “Una circunstancia debería ser clara para todos: cuanto más sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Esto es natural”, explicó el jefe del Kremlin.

Putin culpó a Occidente de la Guerra

A un año de la invasión a Ucrania, el líder ruso sentenció que el conflicto bélico ha sido ocasionado por Occidente. “Quiero repetir esto: fueron ellos quienes desencadenaron la guerra. Y hemos usado la fuerza y la estamos usando para detenerla”, dijo en su discurso. Añadió que su nación va a “resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros”.

Entre los asistentes estuvieron presentes funcionarios del gobierno. Foto: especial.

Es imposible vencer a Rusia

A lo largo de su informe, el presidente ruso sentenció que “es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”. Complementó su mensaje aseverando que el objetivo de las élites occidentales es acabar con su país de una vez por todas. “Las élites occidentales no ocultan su objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia. Significa acabar con nosotros de una vez por todas”, dijo.

Burla a las sanciones de Occidente

A lo largo de su discurso, el mandatario menospreció las sanciones que ha tomado Occidente contra Rusia, especialmente contra los oligarcas. “Ninguno de los simples ciudadanos del país, créanme, se compadeció de quienes perdieron su capital en bancos internacionales”, detalló.

Admitió dificultades

Casi al término de su informe, Putin reconoció que enfrenta dificultades debido a los cambios que hay en todo el mundo. “Un momento difícil, en un momento histórico para nuestro país, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo”. Agregó que “los eventos históricos más importantes determinan el futuro de nuestro país y de nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad”.

Putin reconoció que su país ha enfrentado algunas dificultades. Foto: especial.

Persecución a “traidores”

De igual manera, el mandatario señaló que no detendrá la persecución contra quienes “traicionen” a Rusia.“Los que han emprendido el camino de la traición a Rusia deben responder ante la ley”, dijo. No obstante, el líder del Kremlin enfatizó y dejó claro que las autoridades no iniciarán una “cacería de brujas”.

Pedofilia en Occidente

Putin también lanzó una dura crítica hacía Occidente, donde comentó que la “pedofilia” se volvió “la norma”. “Miren lo que hacen a su propio pueblo: la destrucción de las familias, de las identidades culturales y nacionales y la perversión que supone el abuso infantil hasta la pedofilia se anuncian como la norma... y se obliga a los sacerdotes a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo. La Iglesia Anglicana, por ejemplo, planea considerar la idea de un Dios de género neutro. ¿Qué se puede decir? ‘Perdóname, Señor, no saben lo que hacen”, comentó el mandatario. Una frase que ha dejado en descontento a la comunidad LGBT+.

Reelección

Finalmente, Putin no descartó presentarse para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Rusia en 2024. “Quiero subrayar que las elecciones, tanto las locales y regionales de septiembre de este año como las presidenciales de 2024, transcurrirán en estricta consonancia con la legislación, respetando todos los procedimientos democráticos constitucionales”, sentenció.

