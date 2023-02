Putin está desesperado: oculta su enfermedad, pierde a miles en batalla y obliga a migrantes a luchar su guerra

Al presidente ruso Vladímir Putin se le está complicando el panorama en varios rubros, pues han salido varios reportes sobre su delicado estado de salud, las complicaciones dentro del conflicto bélico con Ucrania y cómo esto lo ha orillado a tomar decisiones arbitrarias contra los prisioneros en sus tierras para que sirvan como "carne de cañón" en los frentes de la guerra con el país de Europa Occidental. El mismo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg dijo que no veían señales de que el mandatario se estuviese preparando para la paz, caso contrario se le ve con una mayor intención de seguir planificando la guerra con nuevas ofensivas y ataques.

Creen que el mandatario ruso podría estar combatiendo más de un cáncer debido a los varios especialistas médicos que frecuenta. FOTO: AP

La salud de Putin va en declive

Versiones periodísticas circulan en medios de comunicación de todo el mundo y señalan —de una manera persistente— que el hombre de 70 años está "gravemente enfermo". Detallan que la cara hinchada y las piernas temblorosas son un indicio de que su estado de salud va en declive. Y es que de acuerdo con los documentos de espionaje de Bombshell filtrados al medio The Sun, confirmaban que Vladímir Putin padece cáncer de páncreas y Parkinson en una etapa temprana. Recordemos que este es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. Muy temeroso de lo que pueda desencadenar el rumor de su estado de salud, el líder ruso ha clasificado los archivos médicos, esto para evitar un golpe de estado dentro del Kremlin.

Ahora un documento puede que sea la clave que los periodistas que siguen de cerca el estado de salud del mandatario ruso les revele la verdad. Recordemos que un vacío legal permitió a los investigadores mostrar que Vladímir Putin estaba siendo acompañado por un destacado especialista de cáncer de tiroides y otros tipos de médicos. Las revelaciones que salieron a la luz en abril del 2022 indicaron que el cirujano Yevgeny Selivanov, del Hospital Clínico Central de Moscú, había volado a atender al presidente al menos unas 35 veces en el centro turístico de Sochi en el Mar Negro. La prueba del tratamiento hecha por médicos oncólogos dedujo de la existencia de contratos con el hospital que figuraban en un sitio web de contratación pública ruso.

Actualmente estos detalles médicos se han hecho ultra secretos e impiden que se vuelvan del conocimiento público entre los contratos actuales y futuros. Cabe destacar que Vladímir Putin estuvo acompañado por especialistas entre sus viajes, al parecer eran entre 6 y 13 los doctores que lo esperaban cerca de sus residencias oficiales fuera de Moscú, por ejemplo en Sochi —ciudad ubicada en el mar Negro— y Valdai —ciudad y centro administrativo del distrito de Valdaysky en el óblast de Novgorod—.

Los detalles de salud del mandatario se han vuelto sumamente secretas al punto de estar resguardadas del ojo público. FOTO: AP

Putin padece varios tipos de cáncer, o eso dice la prensa internacional

En lugar de que los rumores vayan en deceso, puede que aumenten las especulaciones alrededor de Vladímir Putin, esto porque el Kremlin de Moscú está ocultando la verdad sobre su estado de salud con tal de que la guerra contra Ucrania no caiga. Cabe destacar que los síntomas del cáncer de tiroides incluyen la aparición de un nódulo grueso en el área de la tiroides, ronquera de la voz, dificultad para tragar, dolor en el cuello y la garganta, ganglios linfáticos agrandados en el cuello, una tos seca, picazón o sensación de picazón en la garganta o detrás del esternón. También ha habido afirmaciones de que el presidente ruso sufre de cáncer abdominal y otras dolencias. Además de que debemos recordar que se ha acusado que los medicamentos para tratar su cáncer pudieron haber distorsionado su mente cuando inició la guerra en Ucrania.

El Kremlin de Moscú insiste en que goza de buena salud

Aunque su gabinete quería asegurar que todo se encontraba bajo control, los médicos nombrados para tratar a Vladímir Putin se encontraban: el doctor Dmitry Verbovoy, experto en enfermedades agudas, lesiones y envenenamientos. Otro fue el doctor Konstantin Sim, un traumatólogo ortopédico, que lo ayudaba con lesiones de hockey sobre hielo. Además se habló del otorrinolaringólogo Alexei Shcheglov y el especialista en enfermedades infecciosas Yaroslav Protasenko. Aunado a esto, también fue visto por neurocirujanos del Hospital Clínico Central, encabezados por el jefe de departamento Oleg Myshkin y la doctora Elena Rastrusina, además de un reanimador.

También se habló de que el doctor Pavel Sharikov y la enfermera jefe Lyudmila Kadenkova lo llegaron a acompañar. A su vez, participó un especialista en rehabilitación, el doctor Mikhail Tsykunov. En julio de 2020, Vladímir Putin se reunió con el director del Centro Nacional de Investigación Médica para Endocrinología, Ivan Dedov.

Los registros muestran que el cirujano Yevgeny Selivanov visitó al presidente Vladímir Putin al menos 35 veces. FOTO: Especial

Sin embargo se habla de que todas estas especulaciones y el cargar constantemente con tantos medicos generó que el exjefe del MI6 sugiriera que podría haber un golpe de estado dentro del Kremlin para derrocar a Vladímir Putin, pero los mecanismos para el cambio político en Rusia son "frágiles". Por su parte, Richard Dearlove, exjefe del Servicio Secreto de Inteligencia Británico le dijo a The Sun que el creía que "nos dirigimos a otra fase en la que habrá una agitación política como resultado de una guerra que salió muy mal".

Fuertes imágenes de los miles de soldados rusos que mueren en batalla

En un último combate en Vuhledar —una aldea estratégica en Donetsk—, se suscitó una gran pérdida para las tropas rusas, parte de la infantería naval de élite 155. De acuerdo con los datos de un medio local llamado Político, se perdió casi toda una brigada de 130 unidades de equipo, incluyendo 36 tanques. Esto se debió a que buscaban apoderarse de la ciudad minera tratando de apoderarse del terreno elevado. Fue una de las mayores pérdidas militares concentradas que —hasta la fecha— ha sufrido el Kremlin de Moscú. Se sabe que la brigada de infantería de Marina era de 5 mil hombres, y fue totalmente aniquilada.

Según los informes, las fuerzas rusas estaban perdiendo entre 150 y 300 infantes por día desde que comenzó la ofensiva planificada en enero. Fue entonces que los funcionarios ucranianos afirmaron que una gran cantidad de tropas enemigas fueron asesinadas, heridas o capturadas. A la par, dichas pérdidas se suscitaron pocos días después de que surgieran imágenes muy fuertes de 31 vehículos rusos siendo bombardeados mientras invadían la región. Fue una carnicería total y los fracasos tácticos fueron criticados por los intransigentes rusos. Por ejemplo, Igor Girkin, un exoficial de inteligencia ruso, pidió juicios públicos para castigar a los generales "incompetentes" responsables de las vergüenzas en el campo de batalla.

"Algunos de ellos son completos cretinos. Todos los errores que se cometieron antes se repitieron".

La guerra de Rusia con Ucrania cumplirá un año el próximo 24 de febrero. FOTO: AP

Los ucranianos ocuparon el terreno más alto y eliminaron a los rusos

Las fuertes imágenes mostraron como los ucranianos ocuparon el terreno más alto y pudieron eliminar a los infantes de marina rusos. Ante eso, el exoficial Igor Girkin describió la escena "como pavos en un campo de tiro". Dicha ciudad minera era el hogar de 14 mil personas antes de la guerra, la cual es la única conexión ferroviaria entre Crimea y Donetsk. Además, fue fortificada con artillería ucraniana después de resistir tres meses de ataques de las fuerzas especiales Spetsnaz, batallones blindados y tropas. Cabe destacar que las oleadas de asalto más fuertes se produjeron la semana pasada, lo que provocó el baño de sangre de los elementos militares. Por su parte, una de las portavoces de las unidades ucranianas, Evgeny Nazarenko, dijo que los avances rusos se detectaron fácilmente desde los edificios de gran altura donde estaban posicionados.

El "logro" fue tal que las fuerzas ucranianas también publicaron un video de las tropas rusas amontonándose en el campo de batalla mientras se acercaban a Vuhledar desde campo abierto. Durante el video, se puede escuchar a un artillero ucraniano decir: "Ve a hacer un cementerio. Dios, la primera columna fue allí y explotó y luego la segunda siguió exactamente la misma ruta". Ante esto, Tom Cooper, un historiador militar que ha estudiado la batalla, describió la región como "una fortaleza grande y alta en medio de un desierto plano y vacío". La vergonzosa derrota se produjo solo unos pocos días después de que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijera que sus tropas tenían el control del área. A su vez, el Ministerio de Defensa de Kiev respondió con un video que muestra la destrucción de una columna militar rusa en el área.

Los fracasos crónicos en Vuhledar han dañado el orgullo del presidente Vladímir Putin, quien ahora afirma que se avecina una "nueva ofensiva" masiva en semanas para coincidir con el primer aniversario de la guerra. Se cree que el Kremlin de Moscú tiene cientos de miles de soldados, miles de tanques y cientos de aviones de guerra preparándose para otra confrontación de mayor magnitud. El mandatario ruso ha ordenado que para el próximo ataque planeado, sus tropas ocupen por completo la región de Donestk y se visualiza que tenga lugar el próximo mes. Cabe destacar que aunque fue una gran pérdida para las tropas rusas, actualmente tienen la mitad de esta ciudad bajo su control. Sin embargo, el fiasco de Vuhledar ha alentado a Kyiv a creer que Moscú no ha logrado sanar las divisiones entre los altos mandos.

La enorme pérdida ha orillado a Putin a reclutar no solo a los inmigrantes, también a peligrosos delincuentes que suma al Grupo Wagner. FOTO: AP

"Este es un serio revés con enormes pérdidas de una brigada. Si continúan usando sus tropas de esta manera, podría provocar el colapso de las fuerzas militares rusas durante su esperada gran ofensiva. Vuhledar, que está a unas 100 millas de Bakhmut, el epicentro de los combates más feroces de la guerra durante varios meses. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas allí después de que Rusia arrojara a un gran número de reclutas y prisioneros reclutados a la picadora de carne, aseguró Oleksandr V Danylyuk, jefe del grupo de expertos del Centro para las Reformas de la Defensa en Kiev.

Debemos enfatizar que los funcionarios de Ucrania afirman que 824 soldados rusos mueren en promedio por día en la confrontación bélica. Esto es cuatro veces más alto que las tasas observadas el verano pasado. El Ministerio de Defensa británico confirmó que la cifra es "probablemente precisa" por lo que no se exagera cuando se dice que el mandatario ruso se siente presionado ante las pérdidas extravagantes en su ejército.

Obliga a los inmigrantes a luchar por Rusia

Debido a las pérdidas constantes en su ejército, a penas se supo a nivel internacional que un grupo de uzbekos, tayikos y kirguises no se les ha dado otra opción más que firmar un contrato de lucha y ser mandados al frente de batalla como "una bolsa de papas", aseguró la activista de derechos civiles Olga Romanova. Aunque los avances de Vladímir Putin se han visto en Luhansk y Donbas, las tropas de Ucrania se mantienen firmes y no ceden más ante el terreno ganado. A la par, el día de hoy el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, advirtió que "no vemos señales de que el presidente (ruso) se esté preparando para la paz. Lo que vemos es lo contrario, se está preparando para más guerra, para nuevas ofensivas y nuevos ataques".

El Grupo Wagner obligaba a los prisioneros a luchar en favor de Rusia y a los desertores los fusilaba. FOTO: AP

Cabe destacar que la información de los prisioneros de se produjo en medio de las filtraciones hechas por la BBC, donde revelaron que el Grupo Wagner de Rusia reclutó decenas de miles de personas para luchar. Sin embargo, ahora los capturados de Asia Central son obligados a combatir debido a la falta de voluntarios.

