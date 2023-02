FOTOS: los dramáticos últimos segundos de un mercenario ruso del grupo Wagner muerto a mazazos

Dmitry Yakushchenko, un hombre de 44 años juzgado por el delito de asesinato y que fue reclutado por el Grupo Wagner fundado por el llamado “Chef de Putin”, Yevgeny Prigozhin, fue exhibido en sus últimos momentos de vida antes de ser asesinado a golpes con un mazo tras haber desertado del equipo especial de mercenarios, que en su mayoría son reclusos enlistados con la promesa de liberarlos de sus condenas si permanecen por lo menos seis meses en el frente de guerra en Ucrania.

El hombre de 44 años fue asesinado. Foto: social media/e2w / Daily Star

A través de un video difundido por el medio Telegram Gray Zone vinculado a Wagner, se observa a Yakushchenko estar sentado frente a una cámara, pegado a una pared dentro de una especie de prisión, y detrás de él hay otro hombre vestido con el uniforme castrense de camuflaje verde quien sostiene un enorme mazo con el que está a punto de golpear al capturado quien formó parte del intercambio de prisioneros que realizó un grupo entre rusos y ucranianos.

Previo a ser golpeado con el mazo, el exintegrante del Grupo Wagner contó: “Hoy estuve en las calles de Dnipro, donde recibí un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento. Me desperté en esta sala donde me dijeron que me iban a juzgar (por deserción)”, afirmó instantes antes de finalmente recibir los golpes que le causaron la muerte.

"En el frente, me di cuenta de que esta no era mi guerra", afirmó el prisionero ruso.

Dmitry Yakushchenko desertó del Grupo Wagner. Foto: social media/e2w / Daily Star

Dmitry Yakushchenko fue entrevistado por sus excolegas para que compartiera su experiencia al haber estado en el frente de guerra y decidiera desertar del grupo especial aprobado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Me arrastré a algún lugar y me acosté hasta que cesaron los disparos, los drones volaban", dijo citado por el Daily Star.

“Comenzó mi cuarto día, tomé mi ametralladora, algunos cargadores (y) un par de granadas”. Señaló que continuó moviéndose y después de un tiempo "resultó estar del lado ucraniano". Agregó que instó a los rusos en una posición similar a desertar también, pero se desconoce si hubo soldados que lo siguieran en su intento de deserción, ya que desde hace días, el Grupo Wagner dio a conocer testimonios de sus integrantes que trataron de escapar de sus filas.

Los ataques del Grupo Wagner en Ucrania

De acuerdo con los informes en Rusia, Dmitry Yakushchenko era un asesino y ladrón convicto que había sido liberado de una sentencia de cárcel de 19 años para luchar en la guerra de Putin. El hombre asesinado frente a la cámara, parece que fue condenado por asesinato en Crimea, ciudad que aún estaba bajo el control ucraniano, antes de que Vladimir Putin la integrara a Rusia en 2014.

Yakushchenko murió a golpes. Foto: social media/e2w / Daily Star

Luego fue trasladado a una cárcel en Engels en Rusia, donde fue liberado bajo el controvertido plan penitenciario de Putin. A días de cumplirse un año de la intervención rusa en Ucrania, continúa el avance militar donde el Grupo Wagner anunció que toma una localidad al norte de la ciudad de Bajmut, en la región más disputada del este de Ucrania, indicó la agencia AFP.

"La situación cerca de Soledar es complicada: la aldea de Paraskoviyevka se enfrenta a intensos bombardeos y asaltos", indicó la presidencia de Ucrania.

El Grupo Wagner difunde los castigos contra sus desertores. Foto: social media/e2w / Daily Star

Soledar, una ciudad tomada por los rusos en enero, se encuentra al norte de Bajmut, la ciudad que Moscú está intentando capturar desde hace meses a costa de grandes pérdidas en ambos bandos y una gran destrucción. Paraskoviyevka es la siguiente localidad en la carretera que lleva hacia Bajmut, en las inmediaciones de Krasna Gora, cuya captura reivindicó el domingo el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, cuyos hombres están en primera línea de la batalla.

