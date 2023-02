Filtran los “indignantes regalos” de Vladimir Putin a las viudas de los soldados muertos en Ucrania

En el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que inició hace casi un año, informes de guerra estiman que han muerto alrededor de unos 200 mil soldados rusos enviados por el presidente de ese país, Vladimir Putin. En compensación a las viudas de los combatientes en Ucrania, el mandatario envió algunos presentes a manera de agradecer la participación de los hombres que murieron en cumplimiento de su deber.

Las imágenes donde Vladimir Putin mandó los “regalos” en compensación por la muerte de los soldados rusos a sus viudas, fueron difundidas por el medio CTD Telegram, quien en un clip mostrado en la televisión, el medio señaló el tipo de “ayuda” -como ellas mismas lo definieron- que recibieron.

"Las viudas recibieron 21 abrigos de piel como compensación por el sostén de la familia que murió en Ucrania".

Las viudas recibieron abrigos de piel. Foto: Telegram

Las imágenes de las viudas de los soldados rusos fueron tomadas de un video de Telegram compartidas por Newsweek, que según indicó, una de las mujeres aseguró que tanto ella como sus demás compañeras que también son viudas de los hombres asesinados durante la guerra en Ucrania, estaban muy agradecidas: “Recibimos una ayuda inesperada hoy”, afirmó la mujer quien siguió:

"Muchas gracias desde el fondo de nuestros corazones. Gracias por cuidarnos".

Los “regalos baratos” de Putin para las viudas

Se especula que la entrega de los abrigos de piel nuevos ocurrió en la ciudad ucraniana de Donetsk, donde al este se concentran personas prorrusas, rebeldes que simpatizan con la política del presidente Vladimir Putin. Según el medio citado, las imágenes de la entrega de los abrigos fueron realizadas por un hombre llamado Yevgeny Skripnik, quien dijo: "En esos momentos sientes que somos una familia".

Las viudas agradecieron el "gesto" de Putin. Foto: Telegram

Skripnik es uno de los socios del bloguero Igor Girkin, quien hace análisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, quien además es un activista activo que ha liderado la rebelión de los prorrusos en la ciudad de Donbass ubicada al este de Ucrania.

Pese a los cotizados abrigos de piel que las viudas prorrusas recibieron por parte del Kremlin, también otras viudas más han recibido compensaciones austeras como algunos pescados congelados que contrastan con lo entregado en Donetsk, según información del medio local New Voice of Ukraine, aunque no precisó la zona.

Otros tipos de obsequis que da Putin a las viudas. Foto: Especial

Las imágenes de los obsequios de Putin llega a días de que el ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, criticó fuertemente la política del Kremlin. Resaltó la valentía con la que Ucrania resiste en el conflicto bélico a pesar de la “superioridad militar” rusa que tiene a su alcance “sus bombas atómicas y sus ejércitos multitudinarios”, dijo.

Asimismo, en la semana, Vladimir Putin fue señalado de ser el responsable de derribar un avión comercial de la empresa Malaysia Airlines donde murieron 298 pasajeros que iban a bordo en el vuelo que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur el pasado 17 de julio de 2014. Durante estos años, se comprobó que el origen del misil que provocó el desplome del avión es de fabricación rusa.

