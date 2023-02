Tensión mundial: Putin moviliza el ejército británico de espías "kamikaze" para causar estragos en UK

Tras la visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a Reino Unido para gestionar el apoyo de armamento militar para su país, Vladímir Putín —dirigente de Rusia— ha ordenado a las agencias de inteligencia rusas que aumenten el reclutamiento de "espías kamikazez" en Gran Bretaña, esto de acuerdo a las versiones periodísticas del mencionado país. A la par, exfuncionarios que conforman el equipo de inteligencia especial en la británica región, dijeron que actualmente son un objetivo "importante", y que el Kremlin de Moscú hará todo lo posible para "tener acceso a las personas y convertir a los agentes en lugares útiles". Un exespía ruso, llamado Boris Karpichkov de 62 años, afirmó —anteriormente— que hay al menos cuatro agentes rusos trabajando actualmente en Westminster —la bulliciosa área del Gobierno cerca del palacio de Buckingham—.

Exespías aseguran que las agencias de inteligencia rusas intenten atraerlos usando: dinero, ideología, compromiso y ego. FOTO: AP

Ahora se insta al parlamento mantenerse alerta

A medida de que aumentan las tensiones con Moscú —tras el apoyo que Reino Unido le ha mandado a Ucrania para combatir a Rusia—, se a instado a los parlamentos y a su personal mantenerse aleta. En esta línea, en una serie de correos electrónicos que dice tener el medio local The Sun Online, una fuente de inteligencia rusa —cercana al Kremlin— dijo que se "intensificará el trabajo encubierto con informantes secretos" en Gran Bretaña. Según el cuerpo del e-mail, "otra dirección es intensificar el trabajo encubierto con espías en todas las esferas de la sociedad en Gran Bretaña, principalmente entre funcionarios y políticos de todos los rangos, incluidos los que se sientan en el Parlamento y los miembros de la Cámara de los Lores", aseguró la fuente.

De acuerdo con el informante, "el énfasis está en encontrar cabrones dispuestos a sacrificarse bajo cualquier pretexto. Necesitamos 'torpedos kamikaze' que acepten participar en el sabotaje.", además dijeron que "se debe prestar especial atención a los activistas de los movimientos juveniles estudiantiles internacionales, los sindicatos y los líderes de varias comunidades religiosas".

Y es que el dichoso espía de los servicios de seguridad rusos aseguró que se podrían encontrar agentes potenciales "aumentando la vigilancia del personal diplomático de la embajada y los consulados rusos". Ante estas fuertes "declaraciones", una ex oficial de inteligencia del MI5 — que es el servicio de seguridad de Reino Unido— llamada Annie Machon, dijo que "no tenía dudas" de que los rusos intentarán infiltrarse en Gran Bretaña, e incluso advirtió que habrá una "urgencia" para hacerlo a la luz de la guerra con Ucrania. En su experiencia, la "amenaza" ha ido en aumento, pero una vez que se está al pie de un conflicto bélico, la actividad de espionaje aumentará e intentará acceder a las personas para convertirlas en agentes funcionales dentro de lugares útiles. Asimismo, declaró que "lo más probable" es que las agencias de inteligencia rusas intenten atraerlos usando: dinero, ideología, compromiso y ego.

El próximo 24 de febrero se conmemorará el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. FOTO: AP

Buscarán personas que simpaticen con la causa rusa

Annie Machon, —la exagente del MI5— aseguró que las fuerzas rusas buscarán personas que simpaticen con la causa y "grandes sumas de dinero". Si esto no funciona, venderán el "emocionante" estilo de vida del espionaje. Recalcó que no cualquiera puede llevar a cabo esta tarea puesto que las personas deberán manejar información delicada como lo que se lleva en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el ejército y el servicio civil aunado a un acercamiento puntual a los políticos. Esto no es todo, pues expondrían su vida para tratar con fabricantes de armas y tecnólogos.

"Si yo fuera parte de los rusos y estuviese paranoico como Vladímir Putin... y todo estuviera yendo mal en la guerra en Ucrania —en realidad una guerra de poder muy fuerte— estaría haciendo todo lo posible para recopilar la mayor cantidad de influencia, poder e información de los percibidos enemigos occidentales. Gran Bretaña ha estado al frente y al centro en el apoyo a los ucranianos en esta lucha, por lo que serían un objetivo natural".

Annie Machon también advirtió sobre el aumento potencial del espionaje financiero en el Reino Unido después de una importante represión de las sanciones. Aseguró que muchos oligarcas rusos han sido sancionados y expulsados. Ella externó que debe haber una gran cantidad de "malos sentimientos" en la parte superior de la sociedad rusa por: la pérdida de sus activos, de su acceso las instalaciones de lavado de dinero, etc. Así no sería de extrañar que también haya mucho espionaje financiero. Ahora bien, los supuestos documentos filtrados sugieren que las agencias de inteligencia rusas también intentarán reclutar a miembros de grupos activistas y comunidades religiosas. La exagente del MI5 explicó que Rusia podrían estar recurriendo a tácticas de la "Guerra Fría".

Anna Chapman y María Butina fueron dos "espías" del régimen ruso que ya están en Rusia tras las investigaciones del servicio de inteligencia de Reino Unido. FOTO: Especial

"Podría ser un regreso a los viejos tiempos de la Guerra Fría cuando Gran Bretaña, por ejemplo, estaba investigando a cientos de miles de ciudadanos británicos por subversión política. La justificación para eso era por lo general que el grupo activista estaba recibiendo dinero de Moscú para salir y hacer campaña y causar dolor político. Ese sería un objetivo: sacar a la gente a las calles haciendo ruido. Reclutar personas en esos grupos sería una mezcla de dinero e ideología".

También advirtió que las agencias de inteligencia rusas podrían chantajear a personas "comprometidas" como un británico en Rusia que trabaja en la embajada o en algún lugar de este tipo. El tipo de chantaje funcionaría de la siguiente manera: se encuentran establecidos por la agencia de inteligencia, por lo que parece que van a ser procesados y luego aparece una persona amigable que les dice: "podemos hacer que todo esto desaparezca, pero esto es lo que queremos a cambio". La mujer asegura que "esta táctica" se ha utilizado con bastante eficacia. Por lo general, son parlamentarios pervertidos atrapados en burdeles. Sin embargo, se les advertirá sobre las "trampas de miel", particularmente cuando se vayan al extranjero, dijo Annie Machon.

"Se les dan instrucciones muy específicas sobre lo que pueden y no pueden usar tecnológicamente, lo que deben y no deben hacer si se les acerca una mujer muy hermosa o un niño hermoso en un bar. Otra táctica es invitar a alguien de vacaciones y luego alguien va y se encuentra con él y le dice 'aquí tienes algo de dinero, ven a trabajar con nosotros. Estamos en una situación de mayor hostilidad con Rusia, por lo que la actividad de inteligencia será muy agresiva.", finalizó.

Rishi Sunak recibió en su país al presidente ucraniano Volodímir Zelenski con la intención de brindarle todo el apoyo y respaldo en su actual conflicto bélico con Rusia. FOTO: AP

Por su parte, Richard Dearlove —exjefe del MI6, o sea del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido—, dijo que las agencias de inteligencia rusas buscarán personas que simpaticen con Rusia, o personas que sean vulnerables. Él también cree que su país sería un objetivo importante porque son un gran partidario de Ucrania. "Se centrarán mucho en Gran Bretaña para tener una idea de lo que está pasando en el corazón del gobierno, nuestra actitud hacia la guerra de Ucrania, nuestras relaciones con los ucranianos.", puntualizó. Agregó que debido a que en su región se encuentran en el punto de mayor hostilidad con Rusia, el espionaje será "muy agresivo".

"Ya hemos visto evidencia de eso con el hombre que fue arrestado en Noruega que vino de Canadá, que trabajaba en un grupo de expertos estratégicos... y resultó estar trabajando en la parte de inteligencia militar del GRU. Si reclutan a una fuente realmente sensible en el establecimiento, es casi seguro que tendrán mucho cuidado con la forma en que se reúnen. Se encontrarían en un tercer país, como Chipre o Italia, o tal vez en algún lugar de Europa central".

Agregó qué. debido a los problemas morales en torno a la guerra, les resultará bastante difícil adquirir nuevas fuentes. Aunque cree que tal vez ya las hayan obtenido. Recordemos que esta serie de eventos se produce solo unos meses después de que Westminster se vio sacudida por un gran escándalo de espionaje después de que el MI5 acusara a un donante laborista de ser un presunto agente chino que apuntaba a los parlamentarios. Lo que hizo el sistema de Servicios de Seguridad emitieron una alerta y una imagen de la ciudadana china Christine Lee y la acusaron de "facilitar las donaciones financieras a políticos en activo y aspirantes a políticos".

Rusia se ha mostrado sumamente molesto ante el acuerdo de la Unión Europea de apoyar a Ucrania y brindarle la artillería militar que necesita para confrontarlos. FOTO: AP

A la luz de la invasión de Ucrania por parte de Putin , el parlamentario Chris Bryant dijo que no ha habido advertencias recientes a los parlamentarios sobre la presencia de agentes rusos. Sin embargo, sí a compartido ante la prensa local que era probable que hubiera un "puñado" de topos rusos dentro del Parlamento. Dijo que quienes trabajan dentro de Westminster deberían estar más atentos a medida que el presidente Vladímir Putin intensifica la retórica de guerra contra el Reino Unido por su apoyo a Ucrania. Cree fervientemente que si la guerra se prolonga veremos a Rusia volver a las antiguas técnicas de espionaje al estilo de la Guerra Fría.

¿Cómo operan los espías rusos?

De acuerdo con el medio local "The Sun", si bien los espías rusos que operan en Occidente pueden parecer algo sacado de una película de James Bond al estilo norteamericano, el aliado más cercano de Gran Bretaña se ha visto obligado a eliminar a los agentes que trabajan para el presidente Vladímir Putin. Hace tiempo se descubrió que María Bútina —activista política rusa— actuaba como "espía" e intentaba dirigir la política estadounidense mientras se incrustaba en Washington D.C. Aunque fue encarcelada en 2018 antes de ser deportada a Rusia, donde ahora es miembro del parlamento del mandatario ruso, la Duma estatal —a veces traducido como Duma del Estado es la cámara baja de la Asamblea Federal de Rusia—.

En otro caso, la modelo rusa Anna Chapman, hija de un oficial de la KGB —que es el Comité para la Seguridad del Estado de Rusia, el cual operó desde 1954 hasta 1991 y tuvo un papel protagónico durante la Guerra Fría— fue arrestada en 2010 luego de que se sospechara que había trabajado como agente en los Estados Unidos. Fue devuelta al régimen del Kremlin de Moscú como parte de un acuerdo de intercambio de espías junto con otros nueve agentes sospechosos. No solo se tiene el registro de estos casos, al parecer, Gran Bretaña también ha sido blanco de agentes rusos en los últimos años. El caso más "infame" fue el ataque con un agente nervioso contra Sergei y Yulia Skripal los cuales fueron envenenados en la ciudad de Salisbury, Inglaterra.

Al parecer, los espías de Vladímir Putin, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, lograron volar a Londres Gatwick y tomar el tren a Salisbury, donde intentaron matar al desertor y a su hija. Fuentes gubernamentales dijeron que "Rusia sigue siendo una de las principales prioridades de seguridad nacional".

