Trump asegura que podría solucionar la guerra con Rusia: “Si yo fuera presidente, la terminaría en 24 horas"

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el actual mandatario, Joe Biden, al asegurar que él podría negociar la paz y conseguir el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania en tan solo 24 horas. A través de un video, que circula en redes sociales, el empresario criticó la "debilidad" del actual dirigente y recalcó que si él estuviera al frente de la nación el conflicto bélico "nunca habría sucedido, ni en un millón de años".

El mensaje de Trump salió a luz a pocos días de que el conflicto bélico cumpla un año de su inicio. El ex presidente fue claro al aseverar que el "error" de Biden fue que no envió un mensaje claro al dirigente ruso Vladimir Putin, ya que, según el ex mandatario, Estados Unidos y Occidente debieron haber declarado que cualquier incursión en territorio ucraniano sería inaceptable. Posteriormente, en su declaración, el empresario aseveró que si él aún estuviera en el cargo, nunca se habría presentado una guerra de tal magnitud.

Las nuevas declaraciones de Trump ocurren a casi un año del inicio de la guerra. Foto: AFP

"Si yo fuera presidente, la guerra de Rusia y Ucrania nunca habría sucedido... ni en un millón de años", se escucha decir a Donald Trump en uno de los dos videos obtenidos exclusivamente por el medio DailyMail.com. El ex mandatario continuó diciendo que él podría poner fin al conflicto en un solo día: "pero incluso ahora, si fuera presidente, podría negociar el fin de esta guerra horrible y que se intensifica rápidamente en 24 horas".

Además, en las grabaciones, el empresario criticó a Joe Biden por el "mal" manejo que le ha dado a la guerra. Trump recordó que al inicio del conflicto bélico, la Casa Blanca advirtió que podría ocurrir una "Tercera Guerra Mundial" si se enviaban tanques estadounidenses en apoyo a Ucrania; el ex mandatario comentó que dicha advertencia fue una completa "hipocresía", ya que en días recientes se dio a conocer que el gobierno de Biden enviará un batallón de tanques M1 Abrams para ayudar a Kiev.

"La situación en Ucrania es muy peligrosa, explosiva y se intensifica día a día. La debilidad e incompetencia de Joe Biden nos ha llevado al borde de la guerra nuclear. Y ahora Biden está haciendo lo que dijo hace 10 meses que conduciría a la Tercera Guerra Mundial", sentenció el ex mandatario en una de sus declaraciones grabadas. Trump también advirtió que el mundo entero se encuentra en peligro ya que si el conflicto bélico continúa se podría desatar "una guerra como ninguna otra", ya que sería una "guerra nuclear".

Trump espera ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Foto: AP

Finalmente, el ex mandatario prometió que, en caso de regresar a la presidencia de Estados Unidos, él volverá a fortalecer a su país y condenará el sufrimiento en Ucrania. "Qué desperdicio tan trágico de vida humana. Cuando miras todo lo que está pasando allí, esas ciudades están arrasadas. Primero vienen los tanques y luego las armas nucleares. Esta loca guerra debe terminar ahora. Se puede hacer y, de hecho, es fácil de hacer", puntualizó en su mensaje.

Los videos de Donald Trump son los últimos que ha emitido como una serie de declaraciones políticas, mientras intenta despejar el camino para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano en 2024. Este fin de semana, el empresario pulió sus primeras credenciales estatales con visitas a New Hampshire y Carolina del Sur. De acuerdo con medios locales, el siguiente paso de Trump es reanudar sus mítines a gran escala.



