Trump afirma que la mujer que lo acusa de violarla en un probador de ropa: “Dijo que le encantó, ¿vale?”

Donald Trump aseguró que en realidad a la presentadora de televisión y escritora E Jean Carroll quien lo acusa de haber abusado sexualmente de ella dentro de un probador de ropa en el centro comercial Bergdorf Goodman en Nueva York, Estados Unidos, en realidad le “encantó” la experiencia al tiempo que negó la acusación del caso que presuntamente sucedió hace 30 años.

Lo anterior fue dado a conocer este fin de semana después de que salió a la luz la declaración que el ex presidente de Estados Unidos hizo el pasado mes de octubre durante la comparecencia del caso del cual se decretó el fin del secreto judicial, informó la agencia Europa Press. En su declaración, el magnate estadounidense también mencionó que E Jean Carroll está “loca”.

Asimismo, Donald Trump aseguró que la escritora “no es su tipo” y arremetió que las acusaciones de violación en su contra están vinculadas al hecho de que Carroll promocionaba uno de sus libros publicado en 2019, por lo que aprovechó la ocasión para señalarlo de un delito que jamás cometeió, afirmó.

"Ella ha dicho que le hice algo que jamás sucedió. No pasó nada. No sé nada de esta loca", dijo Trump.

El empresario estadounidense agregó: "Es un timo absoluto. Estaba promocionando un libro cutre", indicó mientras adelantó que su plan inmediato es que hará una contrademanda por difamaciones: "La voy a demandar cuando esto termine. Eso es lo que quiero".

“Es una enferma mental”: Trump

El antecesor del presidente Joe Biden indicó que a la mujer que lo acusa de violación ni siquiera la conoce, pero lo que le hace al señalarlo de haber cometido el delito es lo peor que se le puede hacer a alguna persona. "Me acusa de violación. No tengo ni idea de quién es… Me acusa de violación, lo peor que se puede hacer, la peor acusación", declaró hace casi 4 años. "Está enferma. Es una enferma mental", afirmó Trump para CNN.

Trump busca de nuevo ser presidentde de EU pese al escándalo de violación que enfrenta. Foto: Archivo

Las declaraciones de Donald Trump durante su comparecencia se extendieron al asegurar de forma irónica, que en realidad a E Jean Carroll le “gustó” la experiencia que presuntamente tuvieron juntos, una vivencia “sexy” que le encantó a la presentadora de televisión.

"En realidad dijo que le encantó. ¿Vale?... De hecho creo que dijo que fue sexy, ¿verdad? Dijo que fue muy sexy haber sido violada. ¿No lo dijo?", acotó.

El destape de las declaraciones en el juicio por violación de Trump llega junto con la condena impuesta a la Trump Organization en la que tendrá que pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, la máxima aplicable, dijo el fiscal de Manhattan en un comunicado citado por la agencia AFP.

Trump y Carroll juntos hace algunos años. Foto: Especial

El grupo del multimillonario republicano Donald Trump, quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales de 2024, fue juzgado por evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables, con el objetivo de ocultar compensaciones financieras de algunos de sus dirigentes.

Se trata del primer caso penal para la corporación familiar del expresidente (2017-2021), que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y propiedades inmobiliarias. La Trump Organization espera un juicio civil aún más grande en 2023 sobre un caso diferente de fraude financiero.

