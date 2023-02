El expresidente de Francia revela cómo terminará la guerra de Putin: buscará consolidar sus logros

El antecesor de Emmanuel Macron ha hablado sobre el actual conflicto bélico entre Rusa y Ucrania. En sus declaraciones destacó que Vladímir Putin está listo para usar la fuerza y que solo espera el momento adecuado para salir favorecido de la guerra, ya que lo catalogó como un "líder radicalmente racional". Durante una entrevista concedida al medio de comunicación "Político" el expresidente de Francia, François Hollande dijo conocer a la perfección al mandatario ruso ya que de 2012 a 2017 —periodo correspondiente a su gobierno— negoció en el 2014 con el inquilino del Kremlin de Moscú. Junto a Angela Merkel —exanciller federal de Alemania— trataron los temas que involucraban a dicho país con la anexión de Crimea.

Recalcó que a pesar de los esfuerzos del actual mandatario de fungir como intermediario entre Rusia y Ucrania, se debería enfocar en retomar las relaciones con Alemania. Como él lo hizo en su mandato. FOTO: Reuters

Recordemos que en este periodo Rusia apoyó a los separatistas prorrusos de la región del Dombás y Estados Unidos desaprobó rotundamente este violento apoderamiento de la región. Durante esos encuentros, François Hollande dijo comprobar —de primera mano— la fortaleza y decisión de Putin, con el que no pudieron llegar a un acuerdo. El mandatario francés definió al dirigente ruso como una persona “radicalmente racional o una persona racionalmente radical. Como quieras”. Cuando se le preguntó directamente sobre las amenazas de Vladímir Putin de ampliar el conflicto más allá de Ucrania, indicó que este “tiene su propio razonamiento y dentro de ese marco, está listo para usar la fuerza. Solo puede entender la dinámica —de poder— que podemos establecer contra él”.

A solo unos cuántos días de cumplirse el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania —el próximo viernes 24 de febrero—, François Hollande aseguró que Vladímir Putin buscará “consolidar sus logros para estabilizar el conflicto, con la esperanza de que la opinión pública se canse y que los europeos teman una escalada”. Recalcó que, ese momento, “es cuando plantearía la perspectiva de una negociación”. Pero a diferencia de los sucesos del 2014, él considera que probablemente el trabajo de mediación recaiga en Turquía o China, “lo que no tranquilizará a nadie”, afirmó. Y es que Francia ya intentó ejercer ese poder de intermediario a través del actual presidente Emmanuel Macron, que habló en varias ocasiones antes y después del inicio del conflicto bélico.

Los intentos de Emmanuel Macron de arreglar el conflicto fueron fuertemente criticados por Volodímir Zelenski. FOTO: Reuters

Sin embargo, no se logró ningún avance y —en cambio— recibió numerosas críticas del presidente ucraniano Volodimir Zelenski como de los países del Este, que también se opusieron a que Emmanuel Macron dijera que Rusia requeriría “garantías de seguridad” después de que terminase la guerra. En esta línea, François Hollande recalcó que tenía sentido mantener su petición para “privarlo de cualquier argumento o pretexto”, pero después de un “breve período de incertidumbre” que siguió a la invasión, “la cuestión lamentablemente no se resolvió”. Los infructuosos intentos de Francia y Alemania de lograr la paz reforzaron el argumento de que el poder en Europa se trasladó al Este, donde países como Polonia han demostrado un apoyo contundente a Ucrania.

Dicha situación "no convence" al exmandatario francés, quien consideró que los países europeos del Norte y del Este se están uniendo a Estados Unidos, claro, "bajo su propio riesgo". Puntualizó que dichas regiones que forman parte de la zona báltica —entidades que rodean el mar Báltico— están esencialmente vinculados al país norteamericano y ven su protección "como un escudo". Aunque recalcó que —hasta ahora— el presidente estadounidense, Joe Biden, ha mostrado “una solidaridad ejemplar" y ha cumplido "a la perfección" su papel en la alianza transatlántica. Pero advirtió sobre el futuro: “mañana, con un presidente estadounidense diferente y un Congreso más aislacionista, o menos dispuesto a gastar, ¿tendrá la misma actitud Estados Unidos?”, se preguntó. Recordemos que a la par, varios ciudadanos de dicho país han estado inconformes con que "sus impuestos" se vayan al apoyo destinado al conflicto bélico.

François Hollande cree que ahora los intermediarios podrían terminar siendo Turquía o China, pero aseguró que dichas acciones "no tranquilizarán a nadie". FOTO: Wikipedia

Se recalca que, la imagen de François Hollande ha generado una transformación de 180º en los últimos años, esto debido a que pasó de ser uno de los presidentes más impopulares de su país a el segundo político más reconocido en la región. Esto solo por detrás del primer ministro Edouard Philippe y cinco puestos por delante del actual mandatario Emmanuel Macron. Cabe recalcar que dicho electo tuvo que afrontar numerosas crisis su mandato. Además de la fallida diplomacia en Ucrania, el exgobernante lideró la lucha contra el terrorismo que azotó el país, presidió la crisis de la deuda soberana de Europa con la alemana Angela Merkel y tuvo que hacer frente a significativas movilizaciones contra las reformas laborales.

Cabe recalcar que en comparación con el actual mandatario, la relación franco-alemana y su papel —en conjunto— como guías de la Unión Europea, cambió de forma notable. Mientras que con François Hollande los países estaban más alineados, con Emmanuel Macron se han distanciado. Por ello, el exmandatario francés considera imprescindible que ambos países se vuelvan a acercar.

“En estos momentos en que todo se redefine, la pareja franco-alemana es el núcleo indispensable que asegura la cohesión de la UE. Pero necesita redefinir las contribuciones de ambas partes y establecer nuevos objetivos, incluida la defensa europea. No se trata de vernos más seguido, ni de hablar más claro, sino de tener en cuenta la nueva situación... si no se hace ese trabajo, si esa base política no es segura y si persisten los malentendidos, no solo tendremos un desacuerdo bilateral —entre ambos países— sino que acabará con una Unión Europea estancada”.