Globos espías chinos: todo lo que se sabe sobre los artefactos que sobrevuelan E.U. y Canadá

Desde hace unos días se ha visto un extraño artefacto sobrevolar el espacio aéreo de Norteamérica. Ante esto, Canadá y Estados Unidos pusieron "manos a la obra" y comenzaron a indagar sobre el origen y propósito del mismo. Dicho globo fue catalogado como un recolector de información que realizaba "tareas de espionaje". Según el Pentágono —sede del Departamento de Defensa de E.U.— estaban completamente seguros de que el dirigible —localizado a una gran altitud— estaba sobrevolando lugares sensibles con el fin de recopilar información. Detalló que uno de los lugares donde se avistó fue en Montana, una entidad que alberca uno de los tres campos de silos donde se almacenan misiles nucleares de dicho país.

China ya se ha disculpado del incidente y aclaró que en "globo espía" en realidad es un recolector de información meteorológica que se desvió "considerablemente" de su curso inicial. FOTO: Especial

Sin embargo, China aseguró —la mañana de este viernes— que el aparato tiene fines de investigación meteorológicos y que debido a su capacidad limitada de maniobra "se desvió mucho de su rumbo previsto". Culparon a los fuertes vientos y —en general— al mal clima. Asimismo, el gigante asiático se disculpó por la entrada involuntaria de esta “aeronave” civil en el espacio aéreo estadounidense. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Canadá afirmó en un comunicado que está rastreando un segundo globo espía. Por el momento, el Pentágono ha aclarado que, aunque el dirigible sobrevoló la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea de Montana en Estados Unidos decidió no derribarlo por temor a las heridas que pudiera causar a la gente en tierra.

E.U. confirmó las limitaciones del "globo espía"

De acuerdo con el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, se ha determinado que el globo es de valor “limitado” en cuanto al envío y proporción de información que no se pudiera obtener por medio de satélites y otras tecnologías. Cabe destacar que en cuanto se detectó la presencia de este dirigible en el espacio aéreo norteamericano, tres aviones Stratotankers —Boeing KC-135— de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acudieron a la zona donde se había reportado la presencia del aerostático. Además, se publicó que su recorrido puede seguir el curso hacia el Este, pasando por los siguientes estados: Montana, Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee y Carolina del Norte. Aunque se aclaró que debido al clima, podría cambiar nuevamente su trayectoria.

Se cree que la trayectoria del globo pueda continuar al Este hasta Carolina del Norte. FOTO: Twitter de @rawsalerts

Este incidente no limitará las relaciones entre Washington D.C. y Beijing

Este evento se dio en un momento crucial donde el secretario de Estado, Antony Blinken viajará este fin de semana a Beijing —en un primer acercamiento—, esto con la intención de mitigar el fuerte deterioro de las relaciones bilaterales que actualmente manejan los dos países debido a las disputas comerciales y a una posición "cada vez más agresiva" de China hacia Taiwán y el Mar del Sur de la China. A pesar de que no se había hecho un anuncio formal de la visita y no estaba claro si el descubrimiento del dirigible afectaría sus planes de viaje, el funcionario de mayor jerarquía en el gabinete del presidente Joe Biden, continuará con sus planes diplomáticos. Esto se debe a que respondieron rápidamente ante las acusaciones, puesto que la vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, aclaró que ante el alto nivel de tensión, investigaba eficazmente los sucesos para esclarecer la situación y explicarle de forma contundente a Norteamérica el avistamiento del "globo espía".

Mao Ning, sostuvo que China “no tiene la menor intención de violar el territorio y espacio aéreo de ningún país soberano” y exhortó a mantener la calma mientras se investigaban los hechos. Aclaró que estaban comprendiendo la situación y que esperaban que las partes afectadas pudiesen manejar junto con ellos el asunto con "serenidad y cuidado". Detalló que su país es "responsable y siempre ha acatado de forma estricta las leyes internacionales". Aseguró que no tienen ninguna intención de violar el espacio aéreo de dichos territorios y de ningún país soberano. Ahora se sabe que el globo —cuyo tamaño equivale al de tres autobuses de ancho— es usado para investigaciones de uso civil, específicamente para fines meteorológicos. Sin embargo se desvió de su ruta.

Cuando recién se detectó el artefacto, tres aviones Stratotankers de la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolaron la zona. FOTO: Twitter de @rawsalerts

China se disculpa del incidente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aclaró en un comunicado que "la aeronave no tripulada" en el espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos llegó a esa zona debido a "una fuerza mayor". De acuerdo con su comunicado —el cual publicaron en inglés— aclaró que el dirigible civil es únicamente utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos. De acuerdo con las observaciones del portavoz de la dependencia, su curso se vio afectado por los vientos del oeste y debido a su capacidad limitada de autodirección, se desvió mucho de su curso previsto. Reiteraron sus disculpas y lamentaron la entrada "no intencionada" de dicha aeronave. Aclararon que continuarán comunicándose con los encargados de Estados Unidos para poder manejar adecuadamente la "inesperada situación".

Por su parte, los funcionarios estadounidenses dijeron desde el día de ayer que ya se había visto una actividad similar con globos en los últimos años y que el gobierno tomó las medidas necesarias para garantizar que no sea robada información confidencial. De acuerdo con Patrick Ryder, vocero del Pentágono, el globo viaja muy por encima de la altura a la que vuelan los aviones comerciales y no representa una amenaza para las personas en tierra. A la par, se le informó desde el avistamiento al presidente Joe Biden y aunque en un principio este pidió a los mandos militares opciones para hacer algo con el globo, se decidió que siguiese su curso debido a los riesgos para la seguridad de las personas sobre el terreno. Se aceptó la propuesta y hasta el momento no se tiene claro qué pasará con el artefacto.

El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder confirmó las limitaciones del globo aéreo y externó que no representaba ninguna amenaza ante la seguridad nacional. FOTO: AP

Legisladores estadounidenses se muestran preocupados

A pesar de que varios funcionarios —entre los que se encuentran el secretario de la Defensa, Lloyd Austin; el general del Ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto; y el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder— no se mostraron preocupados por el avistamiento del "globo espía", los legisladores se dijeron preocupados por el descubrimiento del artefacto, la cual se sumó a las inquietudes que ya tenían en temas de seguridad nacional. Alegan que la influencia de China en Estados Unidos va desde la proliferación de la red social TikTok hasta las compras de tierras de cultivo estadounidenses. Se sabe que las tensiones entre estos dos son particularmente altas en numerosos temas, y se espera que con la reunión de este fin de semana, cesen.

Tensiones entre Estados Unidos y China

La coyuntura actual comparte que las tensiones entre estos dos gigantes van desde Taiwán y el Mar de China Meridional hasta los derechos humanos en la región occidental china de Xinjiang y la represión emprendida contra los activistas por la democracia en Hong Kong. En esta lista se incluyen asuntos delicados como el apoyo tácito de China a la invasión rusa a Ucrania, su negativa a controlar el creciente programa de misiles balísticos en Corea del Norte y las disputas en curso sobre del comercio y tecnología.

