VIDEO: como en una película de terror, un juego mecánico se queda atorado en un parque de China

Como si hubiese sido parte de una película de terror, los asistentes de un parque de diversiones quedaron atrapados cuando uno de los columpios gigantes se paró sorpresivamente y los dejó de cabeza a 10 metros de altura durante 10 minutos. Más de 20 personas pasaron serios momentos de angustia debido al mal funcionamiento del juego mecánico, el cual se descompuso debido a la inactividad, o al menos eso fue lo que declararon los operadores del lugar a la prensa local. Los hechos se suscitaron la semana pasada en un centro de atracciones ubicado en el condado de Funan localizado al oeste de la provincia de Anhui de la República Popular China.

Afortunadamente nadie salió herido y todos pudieron bajar del juego de forma segura. FOTO: AsiaWire

Captaron el terrorífico momento en video

Las personas que se encontraban alrededor del juego mecánico inmediatamente comenzaron a grabar cuando el columpio gigante se detuvo sorpresivamente. Luego del incidente, los usuarios no dudaron en subir las angustiantes imágenes a una de las plataformas más usadas en el país y en el mundo, Douyin —como se le conoce a la red social TikTok en China—. No fue de extrañar que el caso se volviese sumamente viral, puesto que el contenido multimedia inundo la web. Ante esto, la empresa que administra el parque temático emitió un comunicado de seguimiento. El personal afirmó que el gran péndulo se desplazaba de lado a lado debido a la inactividad del mismo. También argumentaron que el peso de las personas —que estaba distribuido en los laterales— hacía que no girara por completo.

Fue entonces que se quedó "trabado" al momento de dar la vuelta completa se detuvo abruptamente en la parte superior y se recuperó pasados unos 10 minutos. Para no alertar a la población —y en un esfuerzo de reparar el daño—, la empresa aclaró que diariamente realizan controles de mantenimiento, y añadieron que si uno de los turistas involucrados en cualquier tipo de incidente resulta herido, se les puede reembolsar el recibo del hospital en la atención médica que lleguen a necesitar. En este incidente no salieron afectados ninguna de las personas que quedaron suspendidas en el aire, y el juego bajó con normalidad y se incorporó de forma segura.

No es un caso aislado

Ya han ocurrido varios incidentes dentro de parques de diversiones, tal fue el caso de una rueda de la fortuna de casi 122 metros de altura ubicada en el Icon Park de Orlando, Florida en Estados Unidos. A principios de enero perdió potencia y dejó a 62 personas suspendidas en el aire. De acuerdo con versiones periodísticas de los medios de prensa local, uno de los espectadores quedó atónito debido a que hubo algún tipo de incendio en la base del paseo. “Miramos hacia abajo y había llamas, chispas y humo. Supongo que el generador explotó o algo así”, dijo Robin Baker, el visitante del parque que habló con la estación de televisión WESH 2.

Los socorristas tuvieron que girar manualmente el volante para que 80 bomberos pudieran intentar rescatar a todos los asistentes, declaró Ashley Gipson, oficial de información pública del Departamento de Bomberos del Condado de Orange. Según los medios locales, la terrible experiencia duró tres horas y el Departamento de Bomberos confirmó más tarde que ninguno de los pasajeros resultó herido. Sin embargo, los videos en Twitter respaldaban la teoría de uno de los asistentes que dijo que uno de los generadores del parque de atracciones explotó. Lo que provocó que la rueda se detuviera abruptamente.

