Papa Francisco: “El mal tiene los días contados, porque el futuro es de Dios”

El Papa Francisco por ocasión del Domingo de la Palabra de Dios y por el Jubileo del Mundo de la Comunicación, presidió en la Basílica de San Pedro la Santa Misa donde pidió abrir el corazón cuando se escucha la Palabra de Dios.

“Cuando a nosotros se nos proclama el Evangelio, las palabras de Dios, no se trata sólo de escuchar, de entender; no. Esas palabras deben llegar al corazón y causar lo que he mencionado: “estupor”. La Palabra de Dios siempre nos sorprende, siempre nos renueva, entra en el corazón y nos renueva siempre”.

El Sucesor de Pedro afirmó que el “mal tiene los días contados”

“Hermanos, hermanas, el mal tiene los días contados, porque el futuro es de Dios. Con la fuerza del Espíritu, Jesús nos redime de toda culpa y libera nuestro corazón, lo libera de de toda cadena interior, llevando el perdón del Padre al mundo. Este Evangelio es palabra de misericordia, que nos llama a ser testigos apasionados de paz, solidaridad y reconciliación”.

El Papa Francisco. Foto: Pablo Esparza

El Santo Padre añadió que a través de las acciones del Mesías, se cumple la profecía de Isaías

“Dios se acerca a nuestra pobreza, nos redime del mal, ilumina nuestros ojos, quiebra el yugo de la opresión y nos hace entrar en el júbilo de un tiempo y de una historia en los que Él se hace presente, para caminar con nosotros y conducirnos a la vida eterna”.

Pidió que cada persona porte un pequeño Evangelio de bolsillo y “acostumbrarse” a leer las Escrituras

“Necesitamos estar más acostumbrados a leer las Escrituras. Me gusta recomendar que cada uno tenga un pequeño Evangelio, un pequeño Nuevo Testamento de bolsillo, y lo lleve en el bolso, siempre consigo, para sacarlo durante el día y leerlo. Un pasaje, dos pasajes … Y así, durante el día, tenemos contacto con el Señor. Un Evangelio pequeñito es suficiente”.

Al término de la Celebración, el Papa Francisco realizó el rezo mariano del Angelus desde la ventana del Palacio Apostólico donde recordó que mañana se celebrará el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

"Renuevo mi llamamiento para que todos colaboren a debelar la lacra del antisemitismo y cualquier forma de discriminación y de persecución religiosa. Construyamos juntos un mundo más fraternal, más justo, educando a los jóvenes a tener un corazón abierto a todos, en la lógica de la fraternidad, del perdón y de la paz”.

