Aumenta la tensión, Reino Unido mandaría aviones de combate a Ucrania: "no existe una varita mágica"

Parece que la Unión Europea sigue juntando sus fuerzas para brindarle todo el apoyo a Ucrania, pues ahora, el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, no descartó la posibilidad de que su país envié aviones de combate al frente del conflicto bélico contra Rusia. Sin embargo, advirtió que no existe como tal "una varita mágica" que pueda ayudar a Kiev en los encuentros. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el funcionario tuvo una conferencia de prensa el día de ayer —jueves 2 de febrero— en la que dijo estar abierto a estudiar el envío de "todo tipo de sistemas, no solo casas". Aclaró que este tipo de decisiones no siempre suceden de la noche a la mañana, y de que ocurrir, les tomaría meses entrenar a los pilotos ucranianos.

Ucrania ha pedido mayor respaldo para que los aliados les envíen aviones de caza, pero los aliados de la OTAN creen que defender vía terrestre es la mejor opción. FOTO: AP

¿Qué es lo que necesita Ucrania según Reino Unido?

Ben Wallace recalcó que lo que Kiev necesita en estos momentos es fortalecer sus fuerzas terrestres para poder "hacer retroceder" a las tropas rusas. Por ello reveló que el próximo 6 de febrero los militares ucranianos comenzarán el entrenamiento para saber operar de la mejor manera los tanques británicos que se les donó, los Challenger 2. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, aseguró que Londres se encuentra en constante comunicación con Kiev en cuanto a la ayuda militar se refiere, además agregó que este contacto será de índole permanente. "Nuestro deseo y objetivo es que Ucrania gane este conflicto", recalcó el funcionario. Además puntualizó que junto con otros países aliados coordinarán acciones contundentes con el fin de "garantizar que los ucranianos puedan salir victoriosos".

Aliados creen se debe dotar al ejército ucraniano de tanques y no de cazas

Pese a que Ucrania pidió que se les suministrarán cazas, los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) externaron en las discusiones que lo más factible es apuntar a la vía terrestre. En específico, el mandatario estadounidense Joe Biden rechazó de momento esta opción, aunque en un último informe se compartió que un grupo de oficiales del Pentágono está presionando a Washintong para que les transfieran cazas F-16. Por el momento el impulso "a nivel oficial" ha sido dotar al ejército ucraniano de tanques, drones, artillería militar, etc. Sin embargo, algunos miembros de la organización como Polonia, dijeron estar dispuestos a ceder sus aviones con tal de brindarle el respaldo necesario al país de Europa Occidental.

Debido a que tendrían que entrenar a los soldados ucranianos en el uso de este tipo de aviones, tardarían meses en quedar listos para la batalla, lo que dejaría un hueco en el conflicto bélico. FOTO: AP

A la par, el dirigente de Francia, Emmanuel Macron, tampoco descartó el envío de aeronaves de combate de galas, mientras que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, manifestó que su país no contempla una iniciativa similar a la de los otros aliados. Ante estas acciones, Rusia advirtió que los países de la OTAN están "jugando con fuego" lo que en cualquier momento hará que el suministro de armas se convierta en su "objetivo legítimo". El Kremlin de Moscú enfatizó que el constante envío de asistencia militar por parte de Occidente no contribuye a las "posibles negociaciones de paz", pese a que en pasadas ocasiones, Vladimir Putin —el mandatario del país en conflicto— declaro que "era muy tarde para hablar de un posible arreglo". Se cerró a la plática y atacó —verbalmente— a los países aliados.

