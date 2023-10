Hombre de 96 años intenta asfixiar a su esposa y es descubierto, planeaba suicidarse después

Un adulto mayor llamado Seymour Taffler, de 96 años, fue detenido por presuntamente intentar asesinar su esposa, quien fue diagnosticada con demencia. Los hechos ocurrieron en Kentucky, Estados Unidos, luego de que la hija de la pareja realizó una llamada de emergencia al 911 donde acusó a su padre por supuestamente haber intentado matar a su esposa, una adulta mayor de 90 años de edad. De acuerdo con el testimonio de la joven, quien prefirió no dar su nombre, el sujeto agredió a la mujer debido a que los dos habían planeado terminar con sus vidas al mismo tiempo.

Al ser cuestionada por las autoridades, la hija de la pareja confesó que fue a visitar a sus padres, pero al llegar encontró una aterradora escena: su padre estaba intentando asfixiar a su madre, por lo que llamó a la policía y el adulto mayor fue detenido y será procesado por violencia domestica. Por su parte, el hombre admitió que intentaba asesinar a su esposa y reveló que su plan final era suicidarse, debido a que la mujer había sido diagnosticada con demencia y ambos presuntamente habían acordado morir juntos y "ponerle fin a su sufrimiento".

La pareja luchaba contra la demencia que padecía la mujer. Foto: Pixabay.

La víctima padecía demencia

Pese a las explicaciones del anciano, las autoridades determinaron que el hombre no tenía un plan conciso para terminar con su vida, por lo que descartaron su versión de los hechos. La víctima, identificada como Elaine Taffler fue llevada a un hospital, pero su estado de salud no ha sido público, por lo que se desconoce si sobrevivió a la agresión. No obstante, la hija de la pareja confirmó que su madre padecía demencia y que en los últimos meses su enfermedad había progresado significativamente, agravando su estado de salud, situación que preocupaba a sus familiares, principalmente a Seymour Taffler.

Por su parte, los vecinos de la pareja aseguraron que el hombre era una persona amable y que había estado sufriendo por la enfermedad de su esposa, por lo que señalaron que su teoría del homicidio y suicidio tenía congruencia, debido a que la pareja llevaba varios años casados. No obstante, los oficiales que atendieron el llamado de emergencia revelaron que la adulta mayor estaba "notablemente asustada" y no parecía que se tratara de un acuerdo mutuo.

Los hechos ocurrieron en la casa de la pareja. WKYT.

El agresor quedó en libertad

Pese a enfrentar cargos por intento de homicidio, Taffler pagó una fianza de 25 mil dólares (cerca de medio millón de pesos mexicanos) para recuperar su libertad y seguir su proceso fuera de la cárcel. Hasta ahora, la familia de la pareja no ha querido dar declaraciones a la prensa, por lo que se desconoce si la víctima y su agresor volverán a estar juntos o serán separados tras el ataque. En redes sociales, decenas de internautas han compartido el caso y exhortaron a las autoridades a investigar lo sucedido.

