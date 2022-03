El fuerte bastonazo que un anciano dio a un hombre por presuntamente sobrepasarse con una mujer | VIDEO

“A una mujer no se la toca. Y porque no tengo pistola, porque si no te pegaba un tiro”, fueron las palabras que un adulto mayor le gritó a un hombre que acosó a una mujer en un establecimiento. En seguida, el ancianito le dio tremendo bastonazo en la cabeza.

Instantes antes de la pelea, el presunto agresor supuestamente trató de besar y tocó los glúteos sin consentimiento a una mujer.

“¿Pero qué he hecho yo?”, pregunta el supuesto agresor.

“Cogerle el culo a una mujer e intentar darle un beso en la boca, sí señor. Que te voy a dar, no te acerques”, le indica la persona de la tercera edad.

El hombre le explica que conoce a la mujer desde “hace mucho tiempo”, pero el anciano le grita que es mentira, y vuelve a levantar el bastón, amenazando con golpearle la cabeza.

“Eres un sinvergüenza”: insulto que fue el detonante que el anciano necesitaba para animarse a golpear al presunto acosador. En ese momento levanta el bastón y con el mango le suelta un brutal golpe en la cabeza que le causó una gran herida con sangre.

Lo anterior ocurrió en Cantoria, una pequeña localidad de apenas 3 mil habitantes en el Valle del Almanzora, Almería, España.

Se desconoce si alguno de los involucrados es comensal o labora en el bar donde sucedieron los hechos.

Cabe recordar que según ONU Mujeres, la violencia sexual es todo acto sexual realizado contra la voluntad de otra persona, lo que incluye cuando una persona no da su consentimiento o cuando el consentimiento no se puede dar porque la persona es un niño o una niña, tiene una discapacidad mental, o está demasiado ebria o inconsciente como resultado del consumo de alcohol o drogas.

El acoso sexual incluye formas sin contacto físico, como comentarios sexuales sobre partes del cuerpo o la apariencia de una persona, silbidos, peticiones de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho, y la exposición de los órganos sexuales de una persona a otra. También incluye formas de contacto físico, como los tocamientos, los pellizcos, las palmadas o rozarse contra otra persona de manera sexual.

Según datos de la Unicef (2017), aproximadamente 15 millones de mujeres adolescentes (de entre 15 y 19 años de edad) de todo el mundo han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida.

