El oscuro trauma de Harry del que culpan a Lady Di y al rey Carlos III

El príncipe Harry ha sufrido desde su niñez un oscuro trauma que lo ha llevado a estar relacionado con Meghan Markle al “aferrarse” a ella, debido a problemas mentales que el segundo heredero al trono del Reino Unido ha tenido, aseguró el experto y biógrafo real Tom Bower, autor del libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors.

El exreportero de la realeza aseveró que la ahora duquesa de Sussex "satisface todos los requisitos" del príncipe Harry de una forma que ninguna de sus relaciones anteriores pudo igualar, indicó el biógrafo para el medio Page Six del NY Post

Tom Bower afirmó que Meghan Markle, nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, conoció al hijo menor que el entonces príncipe Carlos III tuvo con Diana Spencer -que a la postre sería conocida como la princesa Diana de Gales o Lady Di- en una etapa donde Harry buscaba con desespero una salida rápida para evitar enfrentar el deber real.

Por lo tanto, el periodista alega que el duque de Sussex sigue aún “muy perturbado” por el trauma que le significó en la niñez la muerte de su madre la princesa Diana en 1997 ocurrido en París en un accidente automovilístico mientras su chofer trataba de escapar de los paparazzi.

William y Harry, hijos de Lady Di y Carlos III. Foto: Especial

Además del hecho de que el príncipe Harry estaba perturbado con el “desordenado” divorcio de los príncipes de Gales, cuando su padre se fue con su eterna enamorada, la ahora reina consorte, Camila Parker-Bowles. Esos eventos marcaron el trauma infantil que sigue persiguiendo a Harry, señaló Tom Bower.

Por lo anterior, el príncipe Harry encuentra en la californiana el afecto del que ha estado necesitado, según definió el biógrafo real, así lo aseveró para el medio estadounidense citado:

"Está psicológicamente dañado tanto por la muerte de su madre como por el trato del padre a su madre, y al propio Harry, cuando era un niño", dijo Tom Bower.

Meghan Markle habría sacado provecho, según el biógrafo

Aunque Meghan ha asegurado en diversas ocasiones que la primera vez que salió con Harry no sabía nada de su vida en julio de 2016, el periodista insistió en que la exactriz estadounidense investigó a detalle al príncipe de la realeza británica.

Harry y Meghan tiene dos hijos. Foto: Archivo

"Su genio fue que, antes de conocerlo, lo investigó cuidadosamente y, como mujer inteligente con mucha experiencia, sabía exactamente qué botones presionar", sentenció el periodista de investigación, quien aseguró firmemente que Meghan llegó en el momento justo cuando Harry estaba “perdido”.

Tom Bower es conocido como el autor de las biografías no autorizadas de personajes como el ex primer ministro británico Boris Johnson, el empresario multimillonario Richard Branson y el ex miembro del Parlamento, Robert Maxwell.

Tanto Harry como Meghan renunciaron a sus deberes de la monarquía en enero de 2020, y desde entonces, los ahora padres de Archie de tres años y Lilibet de un año de edad, son totalmente independientes en ser recompensados económicamente por la Corona británica, situación que los ha puesto en una polémica al de pronto aparecer en público para estar “vigentes” por sus próximos lanzamientos que tendrán en las plataformas de streaming.

RMG