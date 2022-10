Brutal ataque: un bull terrier arrancó la mejilla de una niña de 5 años en Londres

Una menor, de tan solo cinco años de edad, quedó con el rostro desfigurado después de que el perro de uno de sus vecinos la agredió y le arrancó un pedazo de su mejilla. Los hechos ocurrieron en una casa al sur de Londres, cuando la pequeña estaba jugando con unos amigos afuera de su casa y la mascota de su vecino, un bull terrier, decidió atacarla brutalmente.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la menor ha tenido que someterse a tres cirugías para reconstruir su rostro, pero se estima que aún tendrá que pasar por el quirófano en futuras ocasiones, esto debido a que el perro le arrancó un pedazo de la cara. La agresión ocurrió a las 17:00 horas del pasado 25 de septiembre y desde entonces la pequeña lucha para recuperar su rostro.

Fue agredida por la mascota de su vecino. Foto: especial.

A manera de un recuento de la agresión, la madre de la niña detalló que su hija estaba jugando en el jardín de su casa, en compañía de su hermana Amelia, de nueve años, cuando la mascota se acercó y saltó sin bozal ni correa en contra de los menores, la hermana de la víctima y otro de los niños consiguieron ponerse a salvo escalando una pared, pero Elsie se cayó y el animal le mordió la cara.

Elsie, Kirsty, de 29 años, madre de la menor agredida, comentó que ella estaba observando a las niñas desde adentro cuando ocurrió el ataque de terror y que en cuanto se percató del ataque corrió para auxiliar a su hija, sin embargo, el perro ya le había arrancado una parte de su rostro. La mujer agregó que desde el incidente la niña ya no es la misma de antes. “Ella no quiere salir, particularmente en el transporte público porque no quiere que la gente la mire", dijo.

La menor no ha podido recuperar su rostro. Foto: BPM

Según sus propias palabras, la madre de la víctima aseguró que el rostro de su hija quedó desfigurado, situación que apena a la menor:"No ha vuelto a la escuela desde entonces porque no quiere que sus amigos la vean así", reveló la mujer. Añadió que cuando ella detuvo la agresión del animal "había sangre por todas partes y una parte de su cara estaba abierta; le colgaba un trozo de la mejilla y se podía ver el interior de su nariz a través del puente de la nariz".

Tras la agresión del animal, la policía recupero al perro y puso bajo resguardo a otro perteneciente al mismo vecino. Por el ataque de la mascota, una mujer de 56 años fue entrevistada el martes pasado, pero no se han realizado arrestos. Finalmente, las autoridades comentaron que están tratando de mudar a Elsie y su familia a otra casa, pero mientras tanto, continúan las investigaciones del ataque.

SIGUE LEYENDO

Difunden el video del ataque del búfalo en el que murió un cazador mexicano

Feroz ataque de jirafa provoca la muerte a un bebé de un año: le aplastó brutalmente la cabeza

Pelea mortal: un canguro se lanzó a golpes contra un hombre que lo tenía como mascota