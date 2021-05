¡Llegó la hora! Cirque du Soleil reanuda sus espectáculos en Las Vegas; acá las FECHAS

Las Vegas está regresando lentamente a su ritmo típico, ya que espectáculos como el Cirque du Soleil están listos para volver a subir al escenario mientras varios casinos levantan las restricciones de capacidad requeridas por la pandemia de Covid-19.

"Este es el momento que todos estábamos esperando", dijo Daniel Lamarre, presidente y director ejecutivo de Cirque du Soleil Entertainment Group, en un comunicado.

"Han pasado casi 400 días desde que tuvimos que tomar una pausa temporal y hemos estado esperando ansiosamente nuestro regreso al escenario. Estoy muy orgulloso de la resistencia de nuestros artistas y empleados que perseveraron durante los tiempos más desafiantes con escenarios oscuros alrededor del mundo durante tanto tiempo", dijo el directivo.

"No puedo esperar a ver las luces volver a encenderse", comentó.

Cuando los espectáculos vuelvan a abrir, todos los empleados del Cirque du Soleil serán vacunados. Además, las pruebas regulares de Covid-19 continuarán para garantizar la seguridad del elenco, el equipo y la audiencia. Los artistas ya han regresado a los entrenamientos y ensayos.

¿Cuándo reanudarán los shows?

El espectáculo llamado Mystere reabrirá en el hotel Treasure Island de Las Vegas el 28 de junio y el show acuático "O" en el Bellagio reabrirá el 1 de julio. Se espera que ambos espectáculos se desarrollen a plena capacidad, sin distanciamiento social, en sus teatros de mil 800 y mil 600 asientos, respectivamente.

Mientras que el espectáculo de Blue Man Group regresará a Las Vegas el 24 de junio.

Aunque aún no se ha establecido un calendario exacto para otros espectáculos del Cirque, se espera que The Beatles Love regrese al Mirage en julio, Michael Jackson One a Mandalay Bay a finales de agosto y KA al MGM Grand en septiembre u octubre, dijo Lamarre al diario local Las Vegas Sun.

En cuanto a la producción Zumanity del famoso circo, en noviembre se anunció que cerraría permanentemente debido a la pandemia. FOTO: IG @cirquedusoleil

Regresan atracciones de Las Vegas

La noticia de la reapertura también se ha extendido a las salas de juegos y casinos de Las Vegas. Algunos de ellos ya operan al 100% de su capacidad y las divisiones de plexiglás de han eliminado en distintos juegos y maquinas tragamonedas.

Las salas de juego en todo Nevada actualmente pueden operar al 80% de su capacidad. Es posible que se permita reabrir otros complejos turísticos al 100% de su capacidad si cumplen con los nuevos límites establecidos por la Junta de Control de Juegos de Nevada.

