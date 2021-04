Corren a pasajero de avión por NO usar cubrebocas mientras COMÍA dulces

Un hombre de Maryland, Estados Unidos, que estaba esperando que su vuelo de Southwest Airlines despegara, fue expulsado del avión por no usar el cubrebocas mientras comía dulces Twizzlers.

"A mí, Avi Mandel, me echaron de un avión porque no llevaba puesta mi mascarilla entre bocado y bocado mientras comía", dijo el viajero frecuente en un video que tomó en el avión.

"Eso es tan triste. Eso está muy mal", dijo Mandel al medio local WJZ, que lo entrevistó. “Fue absurdo. La forma en que me trataron fue absolutamente absurda. Fue una locura y no fue justo", agregó.

Mandel estaba esperando que el avión despegara del Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall hacia Fort Lauderdale el domingo, cuando abrió un paquete de Twizzlers.

FOTO WJZ

Un asistente de vuelo le dijo que tenía que ponerse el cubrebocas y se fue. Por ello, el hombre supuso que el trabajador no se dio cuenta de que estaba comiendo.

Al poco tiempo, se escuchó en el altavoz del avión: "Todos los que están comiendo tienen que usar máscaras entre bocado y bocado", y momentos después, personal de seguridad ya escoltaba a Mandel a la salida. El joven dice haberse mantenido tranquilo y respetuoso.

Mientras que otros pasajeros que presenciaron el incidente lo defendieron. “Eso está tan mal. No hizo nada malo. ¡WOW!", dijo una pasajera.

Después de enviar un correo electrónico a su aerolínea, Mandel descubrió que entró en vigencia un nuevo mandato federal que exige que los pasajeros usen cubrebocas en todo momento, incluso "entre bocado y bocado".

De acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte, los pasajeros pueden quitarse las máscaras mientras comen, beben o toman medicamentos, pero deben ponérselas entre bocados y sorbos, y no pueden dejar de usarlas por "periodos prolongados". Una regla que Mandel nunca había escuchado.

"Si hubiera sabido esta regla antes de tiempo, habría escuchado felizmente, pero no tenía ni idea", dijo.

FOTO: WJZ

“Siempre sigo las reglas. Estoy en su avión, lo entiendo, pero esta no era una regla que yo conociera y no me la explicaron. No la vi por ningún lado en ese momento, así que para mí, no era una regla que estaba rompiendo", comentó.

"Si lo hubiera sabido, obviamente lo habría hecho de manera diferente, pero tienes que decirle a alguien la regla para que la siga”, agregó Mandel.

Un representante de la aerolínea Southwest afirmó que lamenta "cualquier inconveniente causado", pero que las reglas "se comunican durante todo el proceso de reserva y facturación, y es responsabilidad de su tripulación hacer cumplir las regulaciones federales".

CRS