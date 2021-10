El extraño caso de la desaparición de un niño que llevó al arresto de su mamá

La desaparición de un niño de cinco años causó confusión e incertidumbre en la Ciudad New Hampshire en Nueva Inglaterra cuyo avance en la investigación derivó en el arresto de dos personas, una de ellas sorpresivamente es la propia madre del niño.

Danielle Denise Dauphinais de 35 años de edad y Joseph Stapf de 30 fueron acusados de manipulación de testigos durante las pesquisas para hallar con el paradero del menor de edad identificado como Elijah. Según la policía pusieron en peligro al niño al decirle a los testigos que mintieran sobre el domicilio donde vivían con él.

Aunque Elijah desapareció desde hace seis meses, apenas se reportó su desaparición en los servicios infantiles de la ciudad de New Hampshire en Nueva Inglaterra donde la policía local sigue tras la pista del menor.

La búsqueda de Elijah escaló a la policía estatal quien se agregó a la investigación del caso quienes buscaron a Danielle Denise y a Joseph Stapf los cuales fueron arrestados el domingo mientras se encontraban en el Bronx en Nueva York.

La policía es pesimista en encontrar al niño

Elijah desapareció desde hace seis meses. Foto: NY Post

Elijah es buscado con la ayuda de perros policía que ya acudieron al domicilio de su mamá Danielle Denise. La búsqueda abarcó tanto el interior de la casa y en el bosque que hay alrededor de la casa cerca de un estanque de agua que hay en el lugar.

“Esperamos encontrarlo en buenas condiciones. Pero sería menos honesto si no dijera que las posibilidades de eso no parecen buenas en este momento”, informó la policía según el New York Post.

Hasta el momento no se ha presentado ningún avance en el paradero del niño mientras que la madre del menor y su pareja permanecen detenidos.

Con información de New York Post.

RMG