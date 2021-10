Mamá furiosa por llevar tarde a la escuela a su hijo avienta a activistas con su auto: VIDEO

Una madre enfurecida no pudo contener su enojo por no poder llevar a su hijo a la escuela por unos activistas que bloqueaban el paso. La mujer bajó de su camioneta para increpar a los manifestantes pero al no encontrar una respuesta positiva, regresó a su auto para aventar a los inconformes que quedaron sentados en el piso mientras eran empujados por el vehículo.

El evento ocurrió en el Reino Unido cuando alrededor de 40 activistas de la organización Insultate Britain con chalecos color naranja bloquearon calles de Londres para exigir al gobierno que aisle el parque de las viviendas sociales de Gran Bretaña.

Sus protestas han afectado a la población que incluso ha provocado más altercados donde los automovilistas han arrastrado en el suelo a los manifestantes para que los dejen pasar, como fue captado en un video compartido por The Guardian:

La madre casi arrolla a los activistas

En el video publicado por Daily Mail, se ve como la furiosa mamá baja de su camioneta para gritar a los activistas que la dejen pasar pues lleva a su hijo de 11 años a la escuela y ya van tarde. Al no hacerle caso, la mamá sube a su auto y choca su vehículo en la parte trasera de dos manifestantes que permanecen sentadas en el piso.

Una de las inconformes visiblemente se le ve con una expresión de dolor en la cara mientras comienza a gritar. Otro de los activistas de chaleco naranja se levanta y golpea el auto para que la mamá enojada desista de lastimar a sus compañeras.

“Apártate del camino, no estoy bromeando. Mi hijo necesita ir a la escuela y yo al trabajo”, fue el pedido que la enojada mamá hizo a los activistas sin encontrar respuesta.

El incidente terminó sin ninguna persona lesionada. La policía informó que producto de las manifestaciones de Insultate Britain han realizado 35 arrestos, mientras que una organización automovilística advirtió que dichas protestas podrían representar una amenaza para la vida de las personas.

Con información de Daily Mail.

SEGUIR LEYENDO:

Indignante: Papá castigaba cruelmente a su hijo de seis años y tuvo un desgarrador final

Mamá quema vivo a su hijo de ocho años por acusarla con su padrastro que le había sido infiel

RMG