La youtuber Gabby Petito murió por estrangulación, revela informe forense

Este martes 12 de octubre fue revelado el informe de la autopsia de Gabby Petito, la joven de 22 años que desapareció a inicios de septiembre tras irse de viaje con su prometido Brian Laundrie. El cuerpo de la youtuber fue hallado casi dos semanas después en Bosque Nacional Bridger-Teton del estado de Wyoming, en Estados Unidos.

El informe forense revela que la causa de muerte de Gabby Petito fue estrangulación; cuando encontraron sus restos, se indicó que se trataba de un homicidio y que el caso sería investigado como tal por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Esa hipótesis fue confirmada por el forense y se mantiene la búsqueda de Laundrie como persona de interés en el caso.

Brent Blue, coronel del condado de Teton, Wyoming, quien dio a conocer los resultados de la autopsia a los medios de comunicación, explicó que la joven pudo haber muerto unas tres o cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado el 19 de septiembre en la reserva natural de dicho estado. Asimismo, desmintió los rumores que decían que Gabby estaba embarazada al momento de su desaparición.

Luego de que se hiciera público el resultado de la autopsia de Petito, Steven Bertolino, abogado de la familia de Brian Laundrie, dijo en un comunicado que la muerte de Petito sin duda era una "tragedia", pero reiteró que Brian no ha sido acusado por su muerte y solo se lo considera una persona de interés.

Recuento del Caso Gabby Petito

El caso de Gabby Petito cobró relevancia cuando se hizo viral su desaparición gracias a que familiares y amigos circularon su fotografía en redes sociales; además, sonó aún más cuando se supo que el prometido de la joven, Brian Laundrie, quien regresó sólo del viaje que ambos emprendieron, era considerado persona de interés para las indagatorias y aún así no quería hablar de lo ocurrido.

Brian volvió a Florida sin Gabby el 1 de septiembre y los padres de la joven reportaron su desaparición hasta el 11; para el domingo 19, autoridades de Wyoming informaron que habían hallado en el Bosque Nacional Bridger-Teton un cuerpo con características similares a las de la youtuber. Dos días después se xconfirmó que se trataba de Petito.

Unos 15 días después, fue la última vez que se supo de Brian, sobre quien pesa ya una orden de arresto no por el homicidio, sino por el uso no autorizado de una tarjeta de débito. Desde entonces, nadie sabe dónde está y si él fue el responsable de la desaparición y muerte de su prometida. Las autoridades han cateado su casa e interrogado a sus familiares, pero aún no dan con él.

Foto: @FindTheeMissing

(Con información de CBS News)