Gabby se fue de mochilazo con su novio pero sólo regresó él y se niega a hablar sobre lo ocurrido

Gabriella Petito, de 22 años, quien realizaba un viaje en carretera en Estado Unidos, fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Cabe señalar que ella viajaba con su novio, Brian Laundrie, quien ya regresó a su casa en Long Island, pero se negó a dar información a las autoridades en la búsqueda de la joven y contrató un abogado, de acuerdo con información del periódico The Daily Mail.

La chica se comunicó por última vez con su mamá, Nicole Schmidt, el 25 de agosto, cuando se encontraba en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, de acuerdo con información de Fox News.

Mencionó que desconocía si Gabriella había salido de Grand Teton o no y añadió que recibió un mensaje de texto el 27 y 30 de agosto, aunque no sabe si era ella, porque no volvió a recibir ninguna llamada de su hija.

Petito y Laundrie iniciaron su viaje el 2 de julio y se fueron rumbo a Oregon. El objetivo de su viaje era visitar los parques nacionales en territorio estadounidense.

“Como madre, en general, me preocupaba que una hija se fuera de viaje por carretera (…) Tenían un plan, un itinerario y estábamos emocionados por ellos”, dijo Nicole Schmidt.

La pareja viajó en una furgoneta convertida en caravana y la cual fue recuperada, tras la desaparición de la joven de 22 años.

Asimismo, ellos compartieron fotos y un video en redes sociales sobre su recorrido. El 24 de agosto fue la última ocasión en la que la chiva fue vista en un hotel Salt Lake City, Utah, al siguiente día se comunicó con su familia y les notificó que estaba en el parque nacional Grand Teton, en Wyoming, asimismo, les comentó que después visitaría el parque de Yellowstone.

Ella se había mudado hace dos años con su novio a Florida. Joseph Petito describió que su hija es un espíritu libre, alguien que ama la naturaleza, las cosas simples y no los lujos materiales. Su familia tiene la esperanza de que Gabriella Petito regrese a su casa.