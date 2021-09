El FBI halló el cadáver de Gabby Petito, la joven que mantuvo en vilo a todo EU

El FBI anunció este domingo que encontraron los restos de una persona en el parque de Wyoming, mismos que coinciden con las características de Gabby Petito, una joven que mantuvo en vilo a todo Estados Unidos desde su desaparición a finales de agosto cuando hacía un viaje con su pareja en una furgoneta por el país.

Hasta el momento la policía no ha confirmado que el cuerpo que encontraron sea el de la joven de 22 años, ya que no están 100 por ciento seguros de la identidad, esto debido a que no se han realizado las pruebas de ADN correspondientes para confirmar que se trata de la chica.

A pesar de esto, el ente gubernamental ya le extendió las condolencias a la familia de Petito y le piden a los medios de comunicación y a la sociedad en general que les den un tiempo de privacidad para que puedan despedirse de su hija.

¿Cuándo desapareció?

La joven de 22 años emprendió un viaje con su pareja, Brian Laundrie, en julio a bordo de una furgoneta para recorrer algunos parques y reservas naturales de Estados Unidos, pero a finales de agosto todo cambió, ya que Gabby desaparecería por la reserva de Carlton al sur de Sarasota, Florida, esto según información de la Policía en la cuenta de Twitter.

La desaparición se dio el 1 de septiembre, cuando el joven regresó a casa de la familia sin Gabby, lugar donde Petito también vivía. 10 días después de esto, los papás de la mujer reportaron su desaparición dejando como punto de referencia para su búsqueda el Parque Nacional Grand Teton, ya que fue el último lugar donde se comunicó Gabby con ellos.

Después de confirmarse su desaparición un equipo del FBI y de la policía de North Port se dieron a la tarea de buscarla por la reserva, además de también buscar a Brian, de quien se desconoce el paradero desde comienzos de la semana pasada.