Revelan último mensaje de Gabby, la joven que desapareció tras irse de mochilazo con su novio

Gabriella Petito, de 22 años, fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre, luego de que Brian Laundrie, de 23 años, regresó a su casa en Florida, sin su novia.

La pareja había emprendido un viaje el 2 julio en Blue Point, New York, con el fin de visitar los parques nacionales en territorio estadounidense y fue a finales de agosto que indicaron se encontraban en Parque Nacional Grand Teton de Wyoming.

Laundrie regresó a North Port, Florida, pero se negó a hablar con las autoridades para dar información en relación con la búsqueda de su novia y contrató un abogado.

Nichole Schmidt, mamá de Gabriella, reveló para The New York Post que el último mensaje que recibió de su hija el 30 de agosto, decía: "No hay servicio en Yosemite”.

Aunque ella no cree que su hija escribiera el mensaje de texto y explicó que la camioneta en la que viajaba Brian y Gabriella apareció el 1 de septiembre en Florida, la cual la policía ya analiza como prueba y fue declarado como personas de interés en el caso, pero se ha negado a dar información a las autoridades.

En tanto, Nichole Schmidt no mencionó sobre quién considera que pudo mandar el mensaje desde el celular de su hija y si acaso recibió otro mensaje.

La chica habló por última vez con su mamá el 25 de agosto, cuando se encontraba en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, de acuerdo con información de Fox News.

Mencionó que desconocía si Gabriella había salido de Grand Teton o no y añadió que recibió un mensaje de texto el 27 y 30 de agosto, aunque no sabe si era ella, porque no volvió a recibir ninguna llamada de su hija.

Todd Garrison, jefe de policía de North Port, indicó en un comunicado de prensa que están solicitando información al respecto del caso, incluido a Brian Laundrie y añadió: "La falta de información de Brian está obstaculizando esta investigación".

La pareja estuvo en los estados de Kansas, Colorado, Utah, Wyoming, en donde visitaron 8 sitios y el último sitio que visitaron fue Parque Nacional Grand Teton, el 25 de agosto, y para el 30, fue que su familia reportó que recibió el último mensaje de su hija.