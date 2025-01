¿Cómo es la Regla del Ahorro 50/20/30? Aprende a calcularla para cumplir tu primer propósito de 2025

¿Ya pensaste bien cuáles van a ser tus propósitos de este 2025? Si todavía no los piensas bien te sugerimos que el primero sea ahorrar y si te cuesta trabajo hacerlo o fracasas cada año en el intento, te vamos a compartir un método infalible para que lo logres, se trata de la Regla del Ahorro 50/20/30, no te preocupes si al leerlo no entiendes de qué se trata, aquí te vamos a explicar con calma de qué se trata.

Ahorrar es fundamental porque proporciona estabilidad financiera, protege contra imprevistos y permite alcanzar metas personales y profesionales. Además, ahorrar te dará un colchón económico para enfrentar emergencias inesperadas, como una pérdida de empleo, gastos médicos no planificados, reparaciones de casa o auto, entre otras.

Si cumples tu propósito de ahorrar, verás cómo poco a poco te podrás permitir planificar y cumplir tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Así podrás comprar esa enorme casa, pagarte ese curso o irte de vacaciones; finalmente todo esto podrá llevarse a cabo sin mayor problema.

Ahorrar te permite tener seguridad financiera y control de tus decisiones sin depender de otras personas e incluso instituciones como bancos. Cuando ahorras dinero puedes cambiar de empleo sin poner en riesgo tu situación económica, recaudar dinero para tu retiro y hasta puedes darte el lujo de explorar tus pasiones o hobbies.

¿Cómo funciona la Regla 50/20/30?

Tener dinero ahorrado te da la flexibilidad de aprovechar oportunidades y evitar deudas. Si aplicas la regla 50/20/30 te estarás preparando para tu futuro y a largo plazo podrás mantener tu calidad de vida, así que no pierdas tiempo en planes que no te funcionarán o que son complicados, se trata de saber cómo y en qué gastar tu dinero para ahorrar unos pesos.

La Regla del Ahorro 50/20/30 es una estrategia sencilla para administrar tus ingresos y controlar tus finanzas personales. Lo primero que tienes que hacer es dividir tus ingresos netos, es decir lo que ganas después de impuestos en tres categorías principales:

50% para necesidades: esta categoría incluye los gastos básicos y esenciales que no puedes evitar

Alquiler o hipoteca.

Servicios básicos (electricidad, agua, gas, internet).

Comida y supermercado.

Transporte (gasolina, transporte público, mantenimiento del coche).

Seguro médico o de vivienda.

20% para ahorro y deuda: parte de tus ingresos serán destinados a construir tu futuro financiero y reducir tus deudas

Ahorros a largo plazo (fondos de emergencia, inversiones).

Pago de deudas (tarjetas de crédito, préstamos personales o estudiantiles).

Contribuciones a planes de jubilación.

30% para deseos: abarca los gastos opcionales y de estilo de vida, que no son esenciales pero mejoran tu calidad de vida

Entretenimiento (cine, streaming, salidas).

Restaurantes o comidas fuera de casa.

Vacaciones.

Compras no esenciales (ropa, tecnología, hobbies).

Consejos para Empezar a Ahorrar

Hay diversas formas de lograr ser una persona ahorradora, pero te aseguramos que si pones estos consejos en práctica lo lograrás a la primera. Antes que nada es fundamental que establezcas un presupuesto, identifica cuánto puedes ahorrar cada mes. Prioriza el ahorro antes de gastar y por último pero no menos importante, establece metas de ahorro.

¿Cuál es el mejor método para ahorrar dinero?

El mejor método para ahorrar dinero depende de tus ingresos, metas financieras y estilo de vida. Sin embargo, algunos métodos populares y efectivos son la Regla 50/20/30, Método de los sobres, Reto de las 52 semanas, Método Kakeibo y el ahorro basado en porcentajes. Al ahorrar no solo mejorará tu situación financiera, también reduce el estrés relacionado con el dinero y te permite disfrutar más de la vida.

