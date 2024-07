Aprende a preparar este riquísimo caldo de carne molida y chiles secos, perfecto para disfrutar en temporada de lluvias

No hay platillo que se disfrute más cuando la temperatura baja y está nublado que un delicioso caldo calientito, pero si ya estás un poco cansada de los guisos tradicionales, te enseñaremos a hacer uno que además de ser facilísimo tiene un sabor que hará que te chupes los dedos, lo mejor es que no necesitas muchos ingredientes para prepararlo.

No tienes que ser un experto en la cocina para preparar este caldo de carne molida, lo único que debes hacer es seguir estas instrucciones y usar los ingredientes indicados en la receta. Podría parecer que es complicado pero no es as, una vez que lo hagas querrás cocinarlo siempre

Receta de caldo con carne de res molida

De la mano de Jauja Cocina Mexicana, te diremos el paso a paso para preparar este caldo de carne de res molida con papas, pero lo que más se disfruta de esta comida es la salsa con la que vamos a prepararla. Para acompañarlo puedes añadir trocitos de aguacate, limón y arroz rojo para que tengas lista una comida completa.

Ingredientes

750 gr de papas blancas

1/2 de carne de res molita

Sal y pimienta al gusto

1 ajo

Salsa

2 jitomates

2 tomates

cebolla

2 ajos

2 chiles guajillo

1 chile ancho

2 chiles cascabel o morita

Orégano

Comino

2 a 3 pimientas gordas

Si lo prefieres desvena bien los chiles para reducir el picor | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

¿Cómo se prepara el caldo con carne molida y chiles secos?

Corta en trozos los chiles así como los jitomates y los tomates. En una sartén un poco de aceite, agrega los chiles fríelos y mueve constantemente para que no se quemen, después de unos minutos, añade el jitomate y los tomates, deja que se cuezan por 15 minutos, agrega media taza de agua y mueve, cuando pasaron 10 minutos estarán listos.

Deja que todos los ingredientes se cuezan bien antes de moler | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

Lleva todos estos ingredientes a la licuadora junto con la pimienta, el orégano, el comino y el agua con los que se cocinaron. Licúa perfectamente hasta obtener una buena consistencia. Si lo prefieres, cuela la salsa y reserva. Mientras tanto pela y corta en cubos las papas y agrégalas a un bowl con agua por 10 minutos para que se remojen y suelten todo su almidón.

Sazona con sal y pimienta | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana

En una sartén caliente y con poco aceite, fríe la carne, sazona con sal y pimienta y ajo picado. Mueve constantemente para que se cocine pareja, una vez que ya se coció agregamos las papas, añade sal y mezclamos con la carne. 5 minutos después vertemos la salsa que preparamos, sazonamos con sal y dejamos que la salsa de un hervor, después de 5 minutos agrega un poco de agua, revuelve y tapa, cocina por 15 minutos después y está listo para servirse.

Acompaña con aguacate limón y arroz rojo | Foto: YouTube Jauja Cocina Mexicana