¿Cómo usar el color blanco en verano para verse juvenil y elegante como la princesa Leonor y la infanta Sofía?

La infanta Sofía y la princesa Leonor volvieron a mostrar que el estilo es parte de su vida y entrado el verano se unieron al color de la temporada y esta vez enseñan cómo lucir el blanco de una forma espectacular durante una visita al taller del escultor Jaume Plensa en Sant Feliú de Llobregat en Barcelona.

La hermanas acudieron combinadas al evento con dos looks impecables, pero no solo ella destacó esa tarde quien también se robó foco fue su madre, la reina Letizia, quien no usó blanco como sus hijas pero llegó combinada con un vestido beige con el que confirmó que el estilo es su segundo nombre.

Sus trajes reflejaban elegancia, frescura y pureza | Foto: Instagram @casareal.es|

¿Cómo usar el color blanco en verano para verse juvenil y elegante como la realeza española?

De pequeñas, muchas veces las vimos vestir iguales, sin embargo, con el paso del tiempo se empezó a distinguir el gusto por la moda que cada una tenía. Varios años después vuelven como gemelas con trajes blancos y alpargatas, dos accesorios que destacan en las tendencias veraniegas pero que también les hacen reflejar pureza, la simplicidad y la elegancia atemporal.

Si te preguntas por qué es el color predilecto del verano es porque los diseños blancos transmiten sensación de limpieza y frescura, pero también es uno de nuestros colores favoritos por su versatilidad: combina perfectamente con cualquier color, pero también es ideal para armar un total white ideal.

Es un color que combina con todo pero también es ideal para armar un total white ideal. Foto: Instagram @casareal.es|

Alpargatas y vaqueros para el verano

La princesa Leonor apostó por un look blanco combinado con un blusón de manga tres cuartos y unos vaqueros blancos desflecados que muestran calidez y comodidad, pero sin duda algo que agregó el toque cute a su look fueron sus alpargatas, calzado que llevó idéntico a su hermana.

Por su parte, la infanta Sofía apostó por un look más artesanal, clásico de las regiones tropicales que se usan en diferentes países del mundo, en su caso optó por un traje con el mismo diseño, y aunque era muy similar al de la futura reina, este conjunto tenía el toque predilecto que distingue a la menor de la realeza española.