En el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI de España, la infanta Sofía volvió a dar lecciones de moda al usar un traje negro con colores vivos en combinación con un escote 'cut out' a la cintura. El look que lució para el importante evento demuestra que la elegancia y el estilo se pueden combinar perfectamente, pero no solo ella la princesa Leonor también lució un perfecto traje sastre con el color del verano.

En uno de los momentos más importantes para la realeza española, la princesa y la infanta han vuelto a demostrar que a pesar de ser las integrantes más importantes en la monarquía después de el rey y la reina, pueden atreverse a usar prendas que van de acuerdo a su edad y hasta un tanto rebeldes pero sin perder el toque formal que las distingue.

La princesa y la infanta han vuelto a demostrar que a pesar de ser las integrantes más importantes en la monarquía, pueden atreverse a usar prendas icónicas | Foto: X @CasaReal

La infanta Sofía demuestra que los escotes 'cut out' también son elegantes y Leonor se luce con traje sastre veraniego

Quien se llevó todas las miradas en la celebración del X Aniversario de la Proclamación del Rey fue la infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España. La joven optó por usar un mono azul marino con estampados en color morado y aberturas laterales 'cut out', una tendencia que está conquistando el verano y que también puede verse formal con la elección correcta. Mientras que en el calzado decidido llevar unas bailarinas planas en color negro.

Este conjunto ya lo había usado en el pasado la princesa y al igual que su madre, la reina Letizia decidió repetir look utilizando una prenda exitosa por sí sola. Es común ver que las royals usen varias veces sus exclusivos looks que diseñador, algo que nunca antes había hecho la realeza española.

El mono tiene unos vibrantes colores al frente que resaltan en el color azul marino de la prenda | Foto: AFP

La princesa Leonor deja su uniforme militar y lo cambia por un sastre rojo

Desde su ingreso a la academia militar, las últimas apariciones de Leonor, la futura reina de España, han sido con su uniforme, esta vez lo abandonó para usar un sastre rojo, el color más veraniego de la temporada, pero que también muestra el nacionalismo que tiene por su país en este día tan importante. Por debajo del saco llevó una blusa con escote recto en el mismo color y en cuanto al calzado optó por unos tacones color crema para que destacara el color del conjunto.

Los looks de Leonor siempre son los más cuidados porque no puede romper ningún tipo de código de vestimenta, sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto que ya empieza a forjar su propio estilo y hemos visto que los colores intensos son sus favoritos.