Las reinas que vienen para el futuro de Europa ahora tienen rostro de princesas

¿Qué es una Reina sin un Rey? Políticamente hablando, ¡es más poderosa! Y aunque a lo largo de la historia hemos visto a mujeres extraordinarias sentarse en los tronos de Inglaterra, España y Dinamarca es hoy cuando los nombres de seis mujeres están listos para plasmarse en los sellos postales de sus países, justo cuando dos grandes reinados protagonizados por dos reinas irrepetibles –Isabel II de Inglaterra y Margarita II de Dinamarca – llegaron a su fin.

Isabel II de Inglaterra se convirtió en heredera al trono a los 10 años, cuando su tío Eduardo VIII abdicó y su padre se convirtió en rey, la ley de sucesión la beneficiaba directamente, aunque no nos queda claro que hubiese pasado si sus padres hubieran después tenido un hijo varón, una situación a la que la princesa Leonor se hubiera enfrentado si Felipe y Letizia hubieran dado la bienvenida a un niño tras el nacimiento de la infanta Sofía, y es que la única razón por la que la joven de 18 años será proclamada reina es por la falta de un heredero varón.

Algo muy diferente a la que ocurrió en Suecia, en 1977 la reina Silvia y el rey Carlos Gustavo se convirtieron en padres de una niña, la princesa Victoria, los médicos advirtieron que tras un parto difícil la Reina no iba a poder volver a ser madre, el Rey apuro a los ministros para derogar la ley sálica y permitir que su hija reinara, los Reyes se llevaron una gran sorpresa cuando en medio de este procesa la Reina dio a luz al anhelado varón en 1979, pero no se pudo dar reversa, Victoria se convirtió en la heredera, así como su hija Estelle, quien también algún día llevará la corona de la Casa Bernardotte.

Por otro parte, se encuentra en Noruega la princesa Ingrid Alexandra, que fue muy afortunada, cuando su tía Martha Luisa nació en 1972, la ley sálica aún no se había abolido, así que cuando su padre el príncipe Haakon nació un año después no hubo duda de quien se convertiría en el monarca, pero todo cambió cuando en 1990 se abolió la ley sálica que beneficiaba a Haakon y no a Martha Luisa, así que esta tuvo la libertad de hacer su vida sin la responsabilidad de algún día convertirse en reina. Cuando Ingrid Alexandra llegó al mundo en 2003, tras la polémica unión de sus padres, el pueblo noruego recibió con júbilo a su próxima reina.

Cosa muy parecida la que ocurre en Bélgica y Holanda, donde se le da prioridad al primogénito sin importar el sexo, en Holanda ya existe un historial de matriarcado, en el último siglo tres reinas subieron al trono Juliana, Guillermina y Beatriz, quien abdicó en 2003 para dar paso a una nueva generación, la verdad es que los holandeses están tan acostumbrados a tener una Reina por derecho propio que el futuro en manos de Amalia - hija mayor del rey Guillermo Alejandro y Máxima- luce muy prometedor.

Mientras que Bélgica, un país elegante y discreto, actualmente vive un hecho sin precedentes, en un futuro tendrán a su primera Reina, la princesa Elizabeth, quien ya se prepara para el cargo. Ya es habitual verla acudir con sus padres a eventos diplomáticos, incluso fue quien acudió en representación de su madre al funeral de la reina Isabel II. Definitivamente la realeza también se moderniza, y da paso a las mujeres para que representen la continuidad de las Casas Reales europeas, será interesante verlas reinar y brillar por derecho propio. El futuro real de Europa tiene rostro de mujer.

MAAZ