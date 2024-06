3 trucos para cocinar huevos estrellados sin que se rompa la yema, ¡te quedarán perfectos!

La mayoría de las personas suele desayunar huevos, en cualquiera de sus presentaciones, pero este platillo es uno de los más completos y deliciosos. A muchas personas les encanta hacer huevos estrellados, pero hacerlos bien tiene su técnica, sobre todo si quieres que la yema quede intacta, y ¿qué crees? Hay un truco para eso y aquí te lo vamos a compartir.

Dicen que quien logra cocinar bien un huevo estrellado, podrá cocinar de forma espectacular todo lo demás. Así que esta es tu oportunidad para que te aprendas este tip y demuestres ser todo un experto en la cocina, sobre todo cuando quieres impresionar a tu familia o a alguien especial.

¿Cuál es el mejor truco para que la yema del huevo no se rompa?

La yema es la parte más deliciosa, pero también la más nutritiva del huevo, además con muy pocas calorías. En la clara se encuentra presente la riboflavina y más de la mitad del total de proteínas. A su vez, es uno de los pocos alimentos que es fuente natural de vitamina D, contiene hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, E B6 y B12, etc. Y por eso es muy importante que llegue completa hasta tu plato.

Nunca guardes los huevos en el refrigerador: al ponerlos en el sartén deben estar a temperatura ambiente para que no choquen con la temperatura del aceite. Al romperlo, hazlo directamente en una superficie plana, nunca en las esquinas ni en los bordes de alguna mesa. Coloca el suficiente aceite, este paso es fundamental porque de lo contrario se va a pegar e inmediatamente y se romperá la yema.

¿Cómo lograr unos huevos perfectos?

El truco está en seguir los pasos anteriores, antes que nada pero para que el huevo estrellado te salga perfecto, tanto la clara como la yema, es necesario que los cocines a fuego bajo y tapados, de esta forma quedarán bien al interior y exterior y además no es necesario que los voltees.

Si no tapas la sartén en la que cocinarás tus huevos, es probable que si no das el tiempo suficiente la yema esté cruda y al momento de voltearlos esté frágil y corre el riesgo de romperse muy fácilmente, así que lo ideal es que se cocine de manera uniforme con la sartén tapada No te preocupes, entre más lo hagas, cada vez será más fácil.