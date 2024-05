¿La leche materna deja de ser nutritiva después que el bebé cumple un año?

La lactancia materna, además de ser la fuente nutritiva de un bebé en los primeros meses de vida, tiene el gran poder de evitar enfermedades y protege su sistema inmunológico. Se recomienda que las madres brinden a sus hijos lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y después de ese tiempo complementar con alimentos nutritivos. Algunas mamás toman esa vía, mientras que otras les brindan este alimento vital por más tiempo, sin embargo, existen algunos tabúes en la sociedad hacia las madres que prolongan la lactancia hasta que sus hijos son unos niños.

La leche materna es un fluido vivo cambiante capaz de adaptarse a los diferentes requerimientos de los bebés e incluso niños a lo largo del tiempo. Hoy en día se cree y existe la duda en madres lactantes si la leche que le dan a sus bebés sigue siendo nutritiva después de que cumplen un año y para aclarar ese tema, una experta en lactancia nos va a explicar todo sobre este mito.

¿La leche materna deja de ser nutritiva después de que el bebé cumple un año?

Nieves Méndez, educadora perinatal y asesora de lactancia por la Asociación Pro Lactancia Materna de México (APROLAM), Nieves Méndez contó al El Heraldo de México que es totalmente falso que la leche materna deje de ser nutritiva después de un año, al contrario, tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del bebé, incluso es viable amamantar hasta que el niño tiene 7 años de edad, edad en la que se considera su sistema inmunológico ya ha madurado.

"No, no deja de ser nutritiva nunca, de hecho se va transformando dependiendo de las necesidades del bebé o del niño. La leche materna es un fluido vivo que tiene inmunoglobulinas que son anticuerpos que ayudan a luchar contra las enfermedades", añade la especialista.

Fases de la leche materna

Calostro: se produce durante los 4 días siguientes al parto es la primer bajada de leche, se considera la primera vacuna del bebe. Es amarilla, baja en grasa, baja en agua, concentrada, perfecta para los primeros meses de vida de un recién nacido.

Leche madura: esta consistencia perdura durante los primeros seis meses de vida. Tiene diferentes tonalidades, puede ser blanca, ligeramente amarilla y hasta verdosa. Es rica en grasas, proteínas y carbohidratos, es de fácil digestión y absorción.

Leche del destete: se vuelve a hacer un poco amarilla porque el cuerpo se empieza a acostumbrarse a las últimas tomas o tomas espaciadas. Puede tomar nuevamente este tono porque como al inicio, recupera y sale lo mejor de ella en esta fase de término.

El tabú de dar leche materna a niños mayores

La lactancia materna se ha convertido en un tema lleno de críticas, así lo asegura Nieves, educadora perinatal; sobre todo cuando las madres optan por amamantar a sus hijos después el año de vida. Esto se debe a que hay mucha ignorancia y desconocimiento del tema, pues se cree que deberían tomar leche materna únicamente cuando son bebés y dejarla cuando entran a la etapa de la niñez.

"Si tu ves a una mamá dándole leche a un niño grande la ven mal, esta este tabú de que se ve muy mal y muchas mujeres lo hacen a escondidas; siguen lactando a escondidas por pena y por lo que les pueden decir", explica Nieves.

Las principales asociaciones científicas nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, Asociación Española de Pediatría (AEP), American Academy of Pediatrics (AAP), Australian Breastfeeding Association (ABA), Canadian Pediatric Association (CPS), American Association of Family Physicians (AAFP), National Association of Pediatric Nurse (NAPNAP) y la American Public Health Association (APHA) recomiendan mantener la lactancia materna todo el tiempo que madre e hijo deseen. No hay establecido un límite superior para finalizar la lactancia.