De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, además les ofrece una alta protección contra diversas enfermedades. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y después introducir alimentos.

Pero cuando llega el momento de destetar comienza un proceso que requiere paciencia, comprensión y apoyo para la madre así como para el bebé. Durante esta etapa se recomienda dejar atrás las prácticas rudimentarias que incluían colocar ungüentos en los pezones para que el niño lo rechazara y se sugiere optar por un destete respetuoso y afectivo, te explicamos qué es esto.

¿Cuándo es el mejor momento para destetar?

Para revisar este tema con profundidad, la educadora perinatal y asesora de lactancia por la Asociación Pro Lactancia Materna de México (APROLAM), Nieves Méndez contó al El Heraldo de México, a cerca del destete y el momento indicado para hacerlo. Sobre este último explica que no hay un tiempo definido, ya que "el destete es decisión de la mamá".

De acuerdo con la experta, la lactancia materna es nutritiva hasta los siete años de edad, sin embargo, por las diferentes actividades que tienen hoy en día las madres, algunas veces es imposible llegar hasta ese tiempo, además de que actualmente existe una fuerte crítica social en cuanto a alargar el tiempo de lactancia. La asesora señala que no está bien empezar el destete por consejo de un familiar e incluso por sugerencias de un médico, ya que es una decisión propia a menos de que exista una condición médica que la imposibilite.

"El destete tiene que ser decisión de cada mamá, no está bien que desteten por alguien más. Que si el pediatra les dijo, el papá, la mamá, eso está mal", indica la asesora de lactancia.

¿Qué es el destete afectivo y cómo aplicarlo con mi bebé?

Si ya evaluaste tus posibilidades y consideras que es el momento de destetar, la educadora perinatal sugiere hacerlo desde una forma respetuosa y afectiva. Sin embargo, emplear este método no es garantía de que el bebé dejará el pecho de la noche a la mañana, por el contrario, hacerlo de esta manera es para que no ocurra de una forma drástica. Este periodo puede ser muy agotador y emocionalmente difícil para la madre y especialmente para el niño o niña, especialmente porque la lactancia no es solo una forma de alimentación, también implica algunas sensaciones.

"La leche es lo que más les encanta en la vida, no nada más es alimento, es apapacho, arrullo, es mucho más que eso. Al ser algo que los reconforta emocionalmente se recomienda hacer un destete por decisión", explica la asesora.

De acuerdo a su experiencia, hoy en día ya no es recomendable recurrir a practicas del pasado en las que se colocaban ungüento en el pecho de la mamá para que el bebé rechazara la leche. El destete afectivo promueve el respeto, el acompañamiento y la contención de sus emociones: "Ayudarle al niño a entender que tienes otras herramientas en las que vas a estar ahí, sin que forzosamente sea el pecho".

Para este proceso recomienda acercarse con una asesora de lactancia que le pueda ayudar a llevar esta fase lo mejor posible para ambos y apoyarse de una red de apoyo que pueda ayudar a contener al bebé.

"Se recomienda que otra persona les de esta contención que va a necesitar porque ya les estás quitando algo que para ellos es muy importante. Se va haciendo paulatinamente, no se espera que de un día a otro se logre"

