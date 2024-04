¿Amor a primera vista?: no todas las madres se enamoran de inmediato de su bebé

Son nueve meses los que pasa una mujer esperando para conocer al ser que lleva en su vientre, durante ese tiempo la oxitocina, también conocida como "la hormona del amor" hace su trabajo para que las madres empiecen a desarrollar afecto por su bebé aunque todavía no lo conozcan. Pero cuando llega el tan anhelado día, ¿ocurre el amor a primera vista y mágicamente se siente un flechazo cuando lo ven por primera vez? Hay algo de cierto en este mito, por eso, vamos a explicar lo que ocurre durante esta etapa de primer contacto.

Muchas madres se sienten flechadas de amor la primera vez que ven a su bebé, pues algo tan esperado definitivamente hace que el amor emerja de inmediato. Sin embargo, a la mayoría de mujeres no le sucede esto y es completamente normal, pues el amor que sentían cuando su hijo se estaba gestando era por alguien que estaban idealizando y ahora corresponde enamorase de alguien que acaban de conocer.

Una vez que el bebé nace corresponde enamorase de alguien que acaban de conocer | Foto: Pexels

¿Amor a primera vista?

La etapa del primer contacto es una de las más importantes en la maternidad para la madre y su bebé. Por este motivo es fundamental respetar los primeros minutos de vida del pequeño, pues en este lapso se genera una gran cantidad de hormonas, momento en el que se empieza a crear un fuerte vínculo. En entrevista para El Heraldo de México la psicóloga especializada en salud mental perinatal y materna Isabella Visconti, refiere que hay un factor que puede definir si este enamoramiento se va a dar a primera vista o no.

"Es una de las expectativas más romantizadas de la maternidad. Creemos que nos van a dar a nuestro bebé y que porque creció en nuestra panza la conexión va a ser inmediata, pero no siempre es así, hay mujeres que sí lo viven de tal manera y hay mujeres que no", explica.

La etapa del primer contacto es una de las más importantes en la maternidad | Foto: Pexels

Según la psicóloga todo dependerá de las hormonas, especialmente de la oxitocina y de todas las hormonas que se hacen presentes durante el parto y los primeros minutos después de dar a luz. Sin embargo, aclara que no quiere decir que si las mamás no sienten ese enamoramiento a primera vista no lo van a sentir nunca, pues como todo ser humano el vínculo se irá construyendo día con día.

"La oxitocina es la que nos hace vincularnos, se segrega al momento del parto y de la lactancia. Con el hecho de pegarnos a nuestro bebé, conectarlo mirarlo, ver sus necesidades y tener esta capacidad de responder ante ellas se va liberando oxitocina y se va formando este vínculo", detalló.

¿Cómo reforzar el vínculo mamá-bebé?

Durante la etapa perinatal se romantizan diversas situaciones, pero al vivirlas y experimentar lo contrario, algunas madres pueden sentir culpa. Isabella explica que no tienen que sentirse mal, ya que cada mamá suele vivir muy diferente cada etapa; en cuestión al vínculo, dependerá de la madre reforzar la relación con su bebé. Y para ello hay algunas acciones que al involucrarse, el amor y la conexión se darán casi en automático.

Darle pecho o biberón

Arrullarlo

Cambiarlo

Porteo

Contacto piel con piel

Durante la etapa perinatal se romantizan diversas situaciones, pero al vivirlas y experimentar lo contrario, algunas madres pueden sentir culpa | Foto: Pexels

Anecdotario: primer encuentro mamá-bebé

Recopilamos las anécdotas de algunas mamás, quienes nos contaron cómo vivieron la etapa del enamoramiento y si fue verdad o no que el enamoramiento hacia su bebé se les dio al primer contacto. Y como bien lo refirió la psicóloga Isabella Visconti, no a todas las mujeres les ocurre el flechazo la primera vez que vieron a su hijo y por el contrario, otras se enamoraron a primera vista.

“Yo no me enamoré al instante, verle los ojos por primera vez me dio mucha calma también me dio miedo, cuando la toqué sabía que hacer pero no que sentir. Yo me fui enamorando de ella mes tras mes, hasta que un día la vi detenidamente y dije ‘Ya te amo demasiado mi bebé’. Para mi fue bello así porque al inicio me causo mucho estrés este tema del enamoramiento instantáneo, hasta que vi que no fue así en nuestro caso”. Anabel Alcocer.

“Cuando nació mi bebé, hubo sentimientos de remordimiento, de preocupación, de enojo, de incertidumbre. Medicada y cansada, mi novio era quien lo cuidaba. Pero esa noche, comenzó a hacer frío en el hospital, mi novio no despertaba del cansancio y pedí a una enfermera que me lo pasara. No quería que sintiera frío, ni que estaba solito. Lo sentí en mis brazos, sin agenda, me quedé abrazándolo, no podía entender por qué no había pensado en quedarme en brazos con él desde antes. Pero desde ahí, me deje sentir todo, lo bueno y lo malo. Lloré por días, pero siempre sosteniendo a mi bebé, fue así como conecté con ese enamoramiento profundo de él. Tocando el fondo de mis emociones, mis fantasmas y sombras, abrió pie a la enorme conexión de amor y agradecimiento que tengo con mi hijo desde ese día”. Mariana Oropeza.

Cada mamá suele vivir muy diferente cada etapa; en cuestión al vínculo, dependerá de la madre reforzar la relación con su bebé | Foto: Pexels

“Mi bebé fue la cosita más hermosa que mis ojos hayan visto. Lloré al escuchar su llanto, sonreí y quedé como en shock al verlo, moría por abrazarlo y los momentos se hicieron eternos hasta que te pusieron en mi pecho. En un dos por tres ya estaba ahí con esos ojitos hermosos, su cabello negro y chino. Yo estaba nerviosa, mucho, pero era algo incontrolable. ‘Gracias hijo por convertirme en mamá, por escogerme. Y por hacerme tan feliz’”. Anaid Antillón.