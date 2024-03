¿"Baby blues" o depresión posparto? Señales para diferenciarlas en mamás primerizas

La llegada de un bebé puede traer satisfacciones emocionales en los padres y en la familia como amor e ilusión, pero también trae una serie de sentimientos oscuros que comienzan a aparecer en el posparto, muchas mujeres comienzan a experimentar emociones que las toman por sorpresa y dos o tres días después de dar a luz, son comunes los sentimientos de tristeza y ansiedad. En México, de acuerdo con Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRFM), 2 de cada 10 mujeres sufren depresión después del parto y el 75% ellas no son diagnosticadas, no reciben el tratamiento ni la atención adecuada.

Sin embargo, al hablar de la depresión posparto, también se tiene que poner sobre la mesa el "Baby Blues", otro estado emocional que la mayoría de las mujeres experimentan después de que ha nacido su bebé. Es de suma importancia conocer ambos términos para saber identificar los síntomas que cada uno conlleva, especialmente si estás embarazada o conoces a alguna mujer que podría estar atravesando por esta situación, que de ser así, es de suma importancia atenderse con premura.

Para esclarecer este tema, contamos con una entrevista otorgada para El Heraldo de México de Isabella Visconti, psicóloga especializada en salud mental perinatal y materna, quien nos explicó que antes de saber qué es la depresión posparto y el baby blues tiene que haber un entendimiento para saber que el posparto no termina cuando acaban los 40 días de cuarentena, en realidad dura aproximadamente dos años, tiempo en el que ocurren cambios que predisponen a las mujeres a vivir una serie de padecimientos emocionales.

La depresión posparto le puede ocurrir a mujeres que sufrieron estados depresivos en el pasado o algún familiar con depresión, pero también le puede suceder a mujeres que nunca antes experimentaron este padecimiento.

Síntomas

Los baby blues le ocurren al 85% de las mamás y según la psicóloga, es un periodo normal y adaptativo del posparto y comienza a sentirse durante los primeros días y hasta las tres semanas después de haber dado a luz, días en los cuales se presenta una caída máxima de progesterona y estrógenos.

"Es un periodo de mucha sensibilidad emocional sin saber por qué, vemos a nuestro bebé y nos da una sensación de felicidad y angustia. Estamos un poco más ansiosas y nerviosas, también es normal tener cierto insomnio y no poder dormir", refiere la experta.

Síntomas

Para diferencias el los baby blues de la depresión posparto debes poner particular atención en los síntomas que estás presentando. Si sientes todas las señales que mencionamos arriba sobre el baby blues, pero a pesar de ello puedes seguir con tus actividades, observas que poco a poco te vas adaptando a tu maternidad y notaste que las emociones van disminuyendo de poco en poco, es probable que solo estés experimentando un baby blues que no suele durar más de tres semanas.

"No quiere decir que no vas a tener nunca más un mal día, pero si quiere decir que puedes continuar sin un esfuerzo extremo con tu día a día. Los baby blues no nos incapacitan", señaló.