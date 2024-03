Mariazel revela que con su embarazo ha tenido muchos antojos: “Ese bebé va a salir con cara de pozole”

Este lunes 11 de marzo del 2024, la actriz y conductora Mariazel compartió con sus millones de seguidores que se encuentra esperando a su segundo hijo, la noticia la dio acompañada de su esposo el también actor Adrián Rubio y su pequeña hija Laia.

Como era de esperarse la querida conductora y experta en deportes recibió muchos comentarios y mensajes felicitando a ella y a su familia, otros tantos se cuestionaron cuánto tiempo de embarazo tiene y si es que ha tenido antojos y es justamente de este tema que la integrante de “La familia disfuncional” habló para el programa Hoy.

La primera foto familiar con el nuevo integrante.

Si bien, uno de los principales síntomas de las mujeres embarazadas son los antojos, por lo que era inevitable que Mariazel no hablara de eso al respecto ahora que se encuentra en su cuarto mes de embarazo.

Sin embargo, la conductora reveló que quiso dar la noticia hasta este momento para que con certeza supiera que su bebé viene en perfecto estado de salud.

Respecto a los antojos, la conductora platicó ante las cámaras de Hoy que sí ha tenido muchos, sin embargo, ha tratado de cuidarse mucho, pues tan solo ha subido un kilo por mes, pese a que el pozole es lo que más se le ha enojado comer en estos meses de embarazo.

“Llevo como un kilo al mes que es creo lo normal y esperemos seguir así no sabemos, pero me he estado cuidando lo más posible…a mí muchísimos, pero solo de una cosa sobre todo: ‘pozole’, ese bebé va a salir con cara de pozole por que es raro, siempre me ha gustado pero no es algo que acostumbre”, contó Mariazel