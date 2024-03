Mariazel está embarazada, lo confirmó con una tierna FOTO en Instagram

Mariazel generó gran revuelo en redes sociales luego de que anunciara este lunes 11 de marzo que está embarazada por segunda ocasión. La participante de "Me Caigo de Risa" publicó una fotografía en la que aparece presumiendo su "baby bump" junto a su hija, Laia, que sostiene el ultrasonido y su pareja, el actor Adrián Rubio.

Mariazel anuncia su segundo embarazo

La conductora deportiva, de 43 años, también compartió un video en el que, al borde del llanto, muestra la prueba de embarazo con resultado positivo para después ser abrazada por su hija y Adrián Rubio. Los mensajes no se hicieron esperar y además de fanáticos, celebridades externaron sus felicitaciones.

Sigue leyendo:

Mariazel anuncia su segundo embarazo. Foto: IG @mariazelzel

"¡La familia crece! Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, ¡qué observadores, eh!", es el mensaje con el que Mariazel responde a quienes ya sospechaban de su embarazo y externa la felicidad de su familia por el nuevo integrante.

Mariazel comparte emotivo mensaje

Hace tan sólo unos días la también actriz compartió un video junto a su primogénita, Laia de 10 años de edad, cuando era recién nacida y recordó que días antes del nacimiento de su hija su madre falleció.

“Unos días antes mi mamá había fallecido. Era el momento más importante de mi vida y no podía creer que ya no estaba conmigo. Me queda el consuelo de que pudieron conocerse. ¡Sé que mi mamá se espero a conocerla para partir!”, se lee en el mensaje compartido en Instagram por Mariazel.