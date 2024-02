4 consejos básicos para que tus plantas en agua se mantengan hermosas y sanas

Existen diferentes tipos plantas que se pueden cultivar en agua, de hecho la mayoría de las especies que crecen en tierra también pueden crecer en agua. Sin embargo, aunque estas especies ya tienen el mejor elemento para sobrevivir, necesitan unos cuidados extras para que se mantengan sanas y hermosas. Sigue estos consejos y verás como siempre estarán bonitas.

Si decides poner una planta de tierra en agua debes tener en mente que crecerá diferente que como lo hace con la tierra, pues al estar en líquido no absorbe los mismos nutrientes. Pero eso no quiere decir que no crecerá, al contrario aumentará su tamaño aunque no demasiado y sus hojas pueden tomar colores diferentes, solo necesitará un proceso de adaptación y luego empezará a ponerse muy linda; ideal para decoración de interiores.

Hay algunas especies que crecen en agua y tierra | Foto: Pinterest

Cuidados básicos de las plantas de agua

Hay algunas consideraciones que no debes pasar por alto si vas a traspasar una planta en agua o ya tienes unas. Pero sí no quieres arriesgarte adquiere específicamente plantas que ya se sepa que crecen perfectamente en el agua.

Utiliza macetas de vidrio: una maceta, botella, florero o jarrón son ideales para tu planta. El cristal es perfecto para que puedas observar sus raíces y asegúrate de que no se estar pudriendo. Usa agua natural: lo ideal es usar agua natural de manantial porque es la que más minerales tiene pero en caso de que no la consigas usa la de la llave corriente. Sumerge únicamente las raíces: es importante que solo estén dentro del agua las raíces ya que si cubre las hojas o sus flores pueden pudrirse rápidamente. Cambia el agua: cuando esta comience a ponerse amarilla o marrón es momento de cambiarla para que no tome aspecto de estanque.

Un jarrón o maceta de cristal es ideal para que puedas ver cómo están sus raíces | Foto: Pinterest

¿Qué especies de plantas crecen en agua?

Hay algunas plantas que son acuáticas, no las confundas ya que estas exclusivamente deben estar en el agua como los lirios, pero también hay otras que crecen en tierra y agua y estas son algunas de las especies más bonitas que sí o sí debes considerar para tener en tu casa.

Potus

Sansevieria

Espatifilo

Ciclamen

Zebrina

Singonio