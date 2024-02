¿Qué es la Cuaresma y por qué seguirla es bueno para tu salud?

Casi todas las grandes tradiciones religiosas tienen espacios litúrgicos relacionados con un cambio en términos de alimentación. Los ayunos diurnos del Ramadán en la fe islámica y el consumo de pan sin levadura en el Pésaj de la religión judía son ejemplo de ello.

Considerada una de las etapas más importantes en el calendario litúrgico de las iglesias católica y ortodoxa, la Cuaresma suele apuntarse como un tiempo para la reflexión, el arrepentimiento y la corrección de los fieles.

Consta de 40 días, los cuales comienzan en el Miércoles de Ceniza y terminan en la hora nona del Jueves Santo, los cuales hacen referencia a los 40 días que pasó Jesús en el desierto, los 40 años de los profetas Elías y Moisés en la montaña y los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto.

La abstinencia de productos cárnicos y otro tipo de placeres ha sido su marca a lo largo del tiempo. De hecho, cuando se instituyó en el siglo 4, las restricciones eran aún más fuertes, pero se han ido suavizando con el paso de los años.

Durante los viernes de Cuaresma, la tradición indica que no se coman carnes rojas. Foto: Cuartoscuro

La idea fundamental detrás de esta conmemoración litúrgica es prepararse mental, corporal y espiritualmente para la Semana Santa, cuando se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Sin embargo, precisamente la reflexión y la desintoxicación que conlleva cambiar la alimentación por una más ligera te podría reportar beneficios que van más allá de los espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?

Relacionada en sus orígenes con la celebración de la Pascua hebrea, la Cuaresma ha ido transformándose a lo largo de los siglos. Su mayor evolución se dio entre los siglos 2 y 3, quedando en el siglo cuarto prácticamente como la conocemos actualmente.

En un principio, durante los días de Cuaresma, los cuales no incluyen los domingos al ser días de fiesta, solo se permitía el consumo de pan, vegetales, sal y agua, según las instrucciones dadas por el obispo Clemente de Roma.

El consumo de pescado durante la Cuaresma es una tradición secular. Foto: Cuartoscuro

Después, hacia la Edad Media, los nobles de la época impulsaron que se les permitiera comer aves de caza y pescados durante estos días, bajo la interpretación de que solo los animales que pisaron la tierra por la que anduvo Cristo deberían ser evitados en la zona.

“La cultura, las sociedades, las poblaciones, todas tenían origen en torno a un río o a un lago, porque necesitamos de agua y la gente empezó a aglutinarse, a asentarse en los lugares donde había el elemento más preciado que necesitamos para vivir.

“La gente pobre que no tenía alimento de los campos de siembra ni tampoco tenía alimento de los animales de crianza, ¿qué hacía? Pues simplemente tengo hambre, voy al lago, echo mi anzuelo y eso es lo que comía, de tal manera que el pescado era el alimento de los pobres”, explica el sacerdote José de Jesús Aguilar en un video sobre el tema.

Más allá de un tiempo de privación, el simbolismo de la Cuaresma es que se trata de un tiempo para la reflexión y evaluación de las conductas, para corregirlas y mejorar la salud espiritual de quien la practica.

En la antigüedad, el pescado era considerado una comida humilde. Foto: Cuartoscuro

“La iglesia, particularmente en Cuaresma, nos dice: vamos a hacer un alto, vamos a revisar cómo está tu vida, pero al igual que cuando vas con el médico y le platicas ‘es que me está pasando esto, me duele aquí’, también tienes que platicar con Dios a través de tu conciencia y estar analizando en qué parte de tu vida las cosas no están funcionando bien”, detalla.

¿Cómo benefician a la salud las prácticas cuaresmales?

Aunque no lo parezca, el seguimiento de la Cuaresma puede aportar beneficios para la salud física y mental de las personas. De acuerdo con un reciente estudio hecho por la Universidad de Bari, los ayunos promovidos durante la época ayudan a desintoxicar el organismo.

Aún más, se sabe que el consumo de carnes rojas podría estar vinculado con ciertas inflamaciones de los órganos internos, misma que disminuye frenando su consumo y sustituyéndolo por proteínas blancas.

El consumo de pescado puede aportar numerosos beneficios a la salud. Foto: Cuartoscuro

“El tiempo de Cuaresma es un tiempo para ti, un tiempo que Dios te da porque te dice estoy preocupado por ti, quiero que estés de la mejor manera, si hay algo qué cambiar no te voy a rechazar, por el contrario te voy a decir te sigo amando, pero me gustaría que tú también te ames y que así como yo quiero lo mejor para ti tú también quieras lo mejor para ti”, argumenta el prelado.

La reflexión, parte importante de la Cuaresma, también es recomendada por científicos. La Asociación Americana de Psiquiatría señala que dedicar un tiempo a la meditación y a la introspección permite reducir los síntomas del estrés y la ansiedad.

Aunque ya no es obligatorio, millones de personas se abstienen de la carne durante Cuaresma. Foto: Cuartoscuro

“No es que se nos prohíba comer carne porque nos haga más pecadores, sino porque es muy apetitosa. Si no eres capaz de decirle que no a un par de tacos, no vas a poder decirle que no a tentaciones más fuertes, de tal manera que la vigilia nos ayuda a hacer que nuestra voluntad actúe conforme nosotros queremos, para nuestro bien”, concluye.