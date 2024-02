Receta de cuaresma: aprende a preparar un delicioso atún a la vizcaína

Una de las recetas más deliciosas que no te puede faltar en la cuaresma es el atún a la vizcaína. Este delicioso platillo es muy similar al tradicional bacalao que se cocina en la época de Navidad y fin de año, pero aunque no tengas ese tipo de pescado sabe muy parecido y seguro te encantará.

Este viernes es el primero de la cuaresma y si no quieres comer carne, no te preocupes hay muchos platillos que son fáciles de preparar, no usarás ni carne de cerdo, res y mucho menos pollo. Este atún a la vizcaína sabe muy rico y es uno de los platillos que no te puede faltar durante esta época.

Receta para preparar atún a la vizcaína

Aquí te diremos paso a paso cómo elaborar esta receta que está hecha únicamente con pescado, pero que tomará un delicioso sabor de las aceitunas y alcaparras; ingredientes que realzan mucho el sabor de esta receta. Puedes acompañar con galletas saladas, tostadas o tortillas.

Ingredientes

3 latas de atún

3 papas grandes

1/2 kilo de jitomate saladet

1 diente de ajo

1/4 de cebolla

1 hoja de laurel

1/2 cucharada de orégano seco

1/8 de cucharada de tomillo

Una pizca de mejorana

1/4 de taza de aceitunas

1 cucharada de alcaparras

Una ramita de perejil fresco y

3 chiles en vinagre con su jugo

Aceite vegetal (el necesario)

| Foto: YouTube Jauja Comida Mexicana

Preparación del atún a la vizcaína

Primero tenemos que lavar las papas y ponerlas a hervir hasta que estén suaves. Posteriormente les retiramos la cáscara y las picamos en cubos medianos. Para que no se quiebren en nuestro guisado, las pondremos a sofreir por unos minutos y cuando ya estén doradas las retiramos.

Para que las papas no se rompan en el guisado tenemos que freírlas

Para la salsa, ponemos a asar los tomates en un comal y cuando estén suaves los retiramos del fuego, les retiramos la piel y los llevamos a la licuadora junto con la cebolla y el ajo. Mientras tanto, en el aceite que nos sobró de las papas ponemos a acitronar cebolla.

Licúa perfectamente todos los ingredientes

Una vez que está lista, agregamos ajo picado finamente, déjalo por 1 minuto a lumbre media y luego agrega la salsa de tomate junto con todas las especias, las aceitunas, perejil, alcaparras y chiles. Deja que se sazone 15 minutos a lumbre baja.

Hasta el final agrega las papas

Posteriormente agregamos el atún previamente drenado y dejamos que se cocine por unos minutos con la salsa. Este es el momento en el que tienes que probar tu guisado; agrega sal de ser necesario. Como paso final agregamos las papas y dejamos por cinco minutos más. Listo para servir.